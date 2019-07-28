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По соседству с Домрачевой. Известный белорусский футболист продает дом на берегу Минского моря

29.07.2019 13:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Деревня Лапоровичи уже давно ассоциируется с именами известных спортсменов. Тут, на первой береговой линии Минского моря, построилась титулованная биатлонистка Дарья Домрачева, рядом с ней — тренер сборной Беларуси по биатлону Андриан Цыбульский. На соседней улице расположены дома знаменитых футболистов — Александра Глеба, Виталия Родионова, Александра Юревича и Виктора Гончаренко. Как стало известно REALTY.TUT.BY, Александр Юревич, бывший игрок национальной сборной, а ныне тренер солигорского «Шахтера», выставил свой дом на продажу. Вот как он выглядит.


Дом площадью 238 квадратных метров был построен в 2014 году.


Большую часть первого этажа занимает гостиная в 65 квадратных метров, которую хозяева разделили на несколько зон.



На этом же уровне находятся большая гардеробная и санузел.


На втором этаже расположились три жилые комнаты, две из которых имеют выходы на террасы. Обстановка в доме подобрана со вкусом. Видно, что в семье ценят уют.





Террас в доме две, что не удивительно: с одной из них можно любоваться Минским морем.


Площадь участка — 20 соток. Кроме дома, тут имеется и банный комплекс.






Объект продается за 825 тысяч долларов в эквиваленте.

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Теги: Минск
 
 
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