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По соседству с Домрачевой. Известный белорусский футболист продает дом на берегу Минского моря
Источник материала: Tut.by
Деревня
Дом площадью 238 квадратных метров был построен в 2014 году.
Большую часть первого этажа занимает гостиная в 65 квадратных метров, которую хозяева разделили на несколько зон.
На этом же уровне находятся большая гардеробная и санузел.
На втором этаже расположились три жилые комнаты, две из которых имеют выходы на террасы. Обстановка в доме подобрана со вкусом. Видно, что в семье ценят уют.
Террас в доме две, что не удивительно: с одной из них можно любоваться Минским морем.
Площадь участка — 20 соток. Кроме дома, тут имеется и банный комплекс.
Объект продается за 825 тысяч долларов в эквиваленте.
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Кроме дома, имеется большой участок с банным комплексом.
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