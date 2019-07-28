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Больше 1000 рублей. В каких регионах у учителей самые высокие зарплаты

29.07.2019 13:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным Белстата, средняя зарплата учителей в июне составила 906,3 рубля, профессоров — 1 572,2 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как зарплаты педагогов отличаются по регионам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Самой большой средняя зарплата была у учителей в Минске — 1 007,3 рубля, самой маленькой в Гродненской области — 831 рубль.

 

Зарплаты профессорско-преподавательского состава заметно превышают учительские. Здесь самый высокий результат оказался в Минской области — 1 764,5 рубля. В Минске профессора в среднем получают 1 676,5 рублей, в Гомельской области — 1 557,5 рублей, в Гродненской — 1 480,5 рублей, в Витебской — 1 448,4 рублей, в Брестской — 1337 рублей. Самые маленькие зарплаты у профессоров на Могилевщина — 1 230,6 рублей.

В республиканском банке вакансий сейчас есть 334 вакансии для учителей, зарплаты предлагают от 50 рублей (0,1 ставки для учителя польского языка и литературы в средней школе города Свислочь) до 1640 рублей (учитель в Пелясскую среднюю школу с обучением на литовском языке). Для преподавателей есть 221 вакансия с зарплатами от 82,50 рублей в Полоцком государственном медицинском колледже до 2412,46 рублей в учебном центре «Образовательные технологии» в Минске. А вот профессоров в стране тербуется всего семь. Правда, зарплаты им предлагают ниже средних. Меньше всего готовы платить профессору кафедры хирургических болезней в Гомельском государственном медицинской университете, которы будет работать на 0,25 ставки — 186 рублей. А в МГЛУ есть три вакансии профессоров, которым нужно знать английский, китайский или турецкий язык. Зарплата — от 1100 рублей.

Со следующего года педагогам будут по-новому начислять зарплаты. В целом систему оплаты труда планируют упростить, а меньше заработки стать не должны. 

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Теги: Минск
 
 
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