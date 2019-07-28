"Би-2" покажут в Минске новое грандиозное шоу NewBEST

Источник материала: Интерфакс

Популярная рок-группа "Би-2" выступит в Минске с шоу NewBest. Концерт состоится на новом стадионе "Динамо".



На этой площадке группа будет выступать впервые и ожидает рекордное количество зрителей – 35 000 человек.

На концерте прозвучат как новые песни "Би-2" из альбома "Горизонт событий", так и все главные хиты группы, которые любят и знают миллионы. Организаторы шоу уверены, что публика с радостью продемонстрирует свою любовь к творчеству Шуры и Левы на концерте – хоровое пение в тысячи голосов уже давно стало неотъемлемой частью всех выступлений "Би-2".

На "Динамо" будут созданы все условия и будет применен новый подход к пространству концертной площадки. Границы сцены будут размыты, каждый поклонник группы будет вовлечён в шоу, станет его неотъемлемой частью в режиме "дополненной реальности".

Организаторы заявляют, что шоу NewBest станет одним из самых значимых музыкальных событий следующего года и ожидают ажиотаж на билеты, поэтому рекомендуют приобретать их заранее. По традиции билеты на все концерты "Би-2" раскупаются за несколько недель до мероприятия, особенно на родине музыкантов в Беларуси.

Шоу NewBest состоится 6 июня 2020 года в Минске на стадионе "Динамо" в 18:00.

С 26 июля 2019 года ограниченная партия билетов поступила в продажу по специальной цене на сайте Ticketpro.by .

Цена билетов: Br37-73.