Геннадий Соловей назначен губернатором Гомельской области

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Геннадия Соловья председателем Гомельского облисполкома, сообщает госагентство БелТА .

До назначения на пост губернатора Соловей занимал должность первого заместителя председателя Гомельского облисполкома.

Место губернатора Гомельской области было вакантным с апреля 2019 года. До этого времени с 2010 года областью руководил Владимир Дворник. В настоящее время Дворник занимает пост вице-премьера Беларуси.