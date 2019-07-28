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Геннадий Соловей назначен губернатором Гомельской области
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Геннадия Соловья председателем Гомельского облисполкома, сообщает госагентство
До назначения на пост губернатора Соловей занимал должность первого заместителя председателя Гомельского облисполкома.
Место губернатора Гомельской области было вакантным с апреля 2019 года. До этого времени с 2010 года областью руководил Владимир Дворник. В настоящее время Дворник занимает пост вице-премьера Беларуси.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Геннадия Соловья председателем Гомельского облисполкома, сообщает госагентство БелТА. До назначения на пост...
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