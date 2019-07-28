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В Шкловском районе «жигули» сбили ребенка, который перебегал дорогу. Мальчик в больнице

29.07.2019 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Шкловском районе ВАЗ сбил мальчика, который перебегал дорогу, сообщила ГАИ Могилевской области.


ДТП произошло 27 июля в 11.00 на 67-м км дороги Орша — Шклов — Могилев возле деревни Барсуки. 38-летний житель Могилева на ВАЗ сбил 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода недалеко от автомобиля.

Ребенок с травмами был доставлен в больницу.


 
Теги: Могилев
 
 
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