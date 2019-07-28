В Шкловском районе «жигули» сбили ребенка, который перебегал дорогу. Мальчик в больнице

Источник материала: Tut.by

В Шкловском районе ВАЗ сбил мальчика, который перебегал дорогу, сообщила ГАИ Могилевской области .





ДТП произошло 27 июля в 11.00 на 67-м км дороги Орша — Шклов — Могилев возле деревни Барсуки. 38-летний житель Могилева на ВАЗ сбил 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода недалеко от автомобиля.

Ребенок с травмами был доставлен в больницу.



