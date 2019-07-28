Ученые создали контактные линзы, которые увеличивают изображение при двойном моргании

Источник материала: Tut.by

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали контактные линзы, которые управляются движением глаз. Они могут увеличивать изображение, если моргнуть дважды. Об этом сообщает Cnet.com со ссылкой на публикацию в Advanced Functional Materials.



Фото: Hubble / Unsplash

Ученые измерили электроокулографические сигналы, генерируемые, когда глаза двигаются вверх, вниз, влево, вправо, моргают один или два раза. А затем создали мягкую биомиметическую линзу, которая реагирует непосредственно на эти электрические импульсы.

Созданная линза смогла изменить свое фокусное расстояние в зависимости от генерируемых сигналов. Поэтому объектив может увеличивать изображение буквально в мгновение ока.



Устройство линз. Изображение из статьи в Advanced Functional Materials

При этом линзы работают независимо от того, может ли видеть пользователь. Ведь даже во время сна многие люди двигают глазными яблоками и производят электроокулографические сигналы.

Ученые считают, что технологию можно использовать в глазных протезах и очках, а в будущем управлять линзами удаленно.