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Ученые создали контактные линзы, которые увеличивают изображение при двойном моргании

29.07.2019 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали контактные линзы, которые управляются движением глаз. Они могут увеличивать изображение, если моргнуть дважды. Об этом сообщает Cnet.com со ссылкой на публикацию в Advanced Functional Materials.


Фото: Hubble / Unsplash

Ученые измерили электроокулографические сигналы, генерируемые, когда глаза двигаются вверх, вниз, влево, вправо, моргают один или два раза. А затем создали мягкую биомиметическую линзу, которая реагирует непосредственно на эти электрические импульсы.

Созданная линза смогла изменить свое фокусное расстояние в зависимости от генерируемых сигналов. Поэтому объектив может увеличивать изображение буквально в мгновение ока.


Устройство линз. Изображение из статьи в Advanced Functional Materials

При этом линзы работают независимо от того, может ли видеть пользователь. Ведь даже во время сна многие люди двигают глазными яблоками и производят электроокулографические сигналы.

Ученые считают, что технологию можно использовать в глазных протезах и очках, а в будущем управлять линзами удаленно.

 
 
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Ученые считают, что технологию можно использовать в глазных протезах и очках, а в будущем управлять линзами удаленно.
 
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