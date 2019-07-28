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Ученые создали контактные линзы, которые увеличивают изображение при двойном моргании
Источник материала: Tut.by
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали контактные линзы, которые управляются движением глаз. Они могут увеличивать изображение, если моргнуть дважды. Об этом
Ученые измерили электроокулографические сигналы, генерируемые, когда глаза двигаются вверх, вниз, влево, вправо, моргают один или два раза. А затем создали мягкую биомиметическую линзу, которая реагирует непосредственно на эти электрические импульсы.
Созданная линза смогла изменить свое фокусное расстояние в зависимости от генерируемых сигналов. Поэтому объектив может увеличивать изображение буквально в мгновение ока.
При этом линзы работают независимо от того, может ли видеть пользователь. Ведь даже во время сна многие люди двигают глазными яблоками и производят электроокулографические сигналы.
Ученые считают, что технологию можно использовать в глазных протезах и очках, а в будущем управлять линзами удаленно.
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Ученые считают, что технологию можно использовать в глазных протезах и очках, а в будущем управлять линзами удаленно.
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