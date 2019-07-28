Что лучше - коса, газонокосилка или триммер?

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Ручная коса

Коса незаменима при скашивании высокой травы, потому как любая газонокосилка или триммер не смогут осилить бурьян высотой более 30–40 см. При ручном скашивании очень важно время проведения работ.

КАК КОСИТЬ. Поговорка «Коси коса, пока роса, роса долой, и мы домой» возникла не на пустом месте. Если трава покрыта росой, то она содержит достаточное количество влаги, а значит, упругая и не пригибается при соприкосновении с косой, капиллярные силы препятствуют скольжению лезвия вдоль травинок, наконец, вода выступает в качестве своеобразной смазки, облегчая срезание стеблей (при бритье эту функцию выполняет мыльная пена). Из-за этого косить утром покрытую росой траву намного легче, чем днём, когда она сухая. Если траву после скашивания отправляют в компост (то есть из неё не планируется делать сено), то косить можно даже в дождь.

КАК ТОЧИТЬ. Обычно лезвие косы делают из высококачественной стали, но многократные соприкосновения со стеблями рано или поздно его затупят. Восстанавливают остроту специальным точильным камнем (натуральным или синтетическим), сделанным в виде бруска. Направление заточки – от рукоятки к острию. Но только этого недостаточно. Один или два раза за сезон полотно косы нужно отбивать – так называется процесс холодной ковки. Для этого в бревно или чурбак втыкают топор, чтобы использовать его обух как миниатюрную наковальню. Далее острым носиком молотка, миллиметр за миллиметром бьют по самому краю лезвия косы. При этом он слегка расплющивается и происходит изменение структуры металла – он становится более прочным, чем остальное полотно. Работа эта очень кропотливая, нужно потратить 30–40 минут.

Триммер

Может быть бензиновым или электрическим. Кроме того, конструкции электрических триммеров позволяют разместить мотор либо в нижней части инструмента, либо в верхней.

КАК КОСИТЬ. Модели с нижним расположением двигателя менее удобны в работе. Кроме того, есть риск, что невысохшие капли росы или дождя попадут в двигатель, что может привести к короткому замыканию.

В качестве рабочего органа в триммерах используется толстая леска. Она наматывается на специальную катушку в нижней части вала и по мере расходования разматывается.

Для смазки рабочего вала используют обычное масло для автомобильных двигателей. Это нужно учитывать и хранить триммер так, чтобы в случае протечки масло не попало бы в электродвигатель.

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Газонокосилка

Она может быть с электрическим или бензиновым двигателем. Конечно, бензиновый агрегат мобильный, более мощный, но он и более дорогой, тяжёлый и трудоёмкий в обслуживании.

КАК КОСИТЬ. В отличие от ручной косы работать газонокосилкой можно, только когда трава полностью высохла. В противном случае стебли будут налипать на ножи, а влага попадёт на приводной шкив, что приведёт к его проскальзыванию.

КАК ТОЧИТЬ. Затачивать ножи газонокосилок нужно регулярно, особенно если во время скашивания попадаются камни, ветки, щепки или иные предметы. Для этого нож придётся отвинтить. Точить можно напильником, абразивным бруском или воспользоваться точильным станком.