«Король лев» третью неделю терзает минский прокат (но его почти догнал «Бойцовский клуб»)

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе минчане прятались от дождя в кинотеатрах. Мы узнали, за что большинство из них голосовали рублем: там в основном мультики, комедии и аж три авторские картины.

На этой неделе обещают солнышко, но это же не повод не ходить в кино, правда?

Что смотреть в минских кинотеатрах?



«Король лев» третью неделю подряд лидирует в минских кинотеатрах

Топ-5 фильмов от «КиноМинска» Если вы следите за кассовыми успехами фильмов в минском прокате, то наверняка заметили, что с прошлой недели два лидера от «КиноМинска» тоже не сдвинулись ни на йоту. Из нового — в топе появились две симпатичные авторские ленты: золото Канн «Паразиты», которое вы уже просто обязаны были посмотреть, и новинка режиссера громкого хоррора «Реинкарнации» — «Солнцестояние» ( говорят , идеальный фильм, чтобы расстаться с девушкой). «Король лев» «Человек-паук: Вдали от дома» «История игрушек 4» «Паразиты» «Солнцестояние»

Про «Короля льва» и «Человека-паука» вы уже, должно быть, наслышаны. Поэтому мы решили рассказать, почему «Бойцовский клуб» стоит не просто пересмотреть дома, а посмотреть на большом экране. Притом что культовая классика 90-х в Минске — на английском языке с русскими субтитрами.



Кадр из фильма «Бойцовский клуб»

Рассказчик «Бойцовского клуба» — «белый воротничок» и типичный потребитель в тисках капиталистической системы — страдает хронической бессонницей и мается от скуки в своей монотонной и пустой жизни. Но однажды он встречает харизматичного продавца мылом Тайлера Дердена, который становится идеалом для Рассказчика. Тайлер уверен, что самосовершенствование — удел слабых, а саморазрушение — единственное, ради чего стоит жить. Вместе они основывают Бойцовский клуб, в котором по субботам собираются вместе с другими мужчинами, чтобы от души поколотить друг друга: боль от ударов и вкус крови возвращают их к жизни. Но Рассказчик и не догадывается, чем это все обернется.

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