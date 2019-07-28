«Король лев» третью неделю терзает минский прокат (но его почти догнал «Бойцовский клуб»)

А сейчас вы прямо сильно удивитесь: за неделю в топе от «Сильвера» не изменилось практически ничего. Диснеевский ремейк все так же на первой строке, а мультик-старожил минского проката традиционно замыкает список. С — стабильность. Единственное — ретроспективный показ «Бойцовского клуба» на большом экране вытеснил жестокий хоррор «Солнцестояние».
Если вы следите за кассовыми успехами фильмов в минском прокате, то наверняка заметили, что с прошлой недели два лидера от «КиноМинска» тоже не сдвинулись ни на йоту. Из нового — в топе появились две симпатичные авторские ленты: золото Канн «Паразиты», которое вы уже просто обязаны были посмотреть, и новинка режиссера громкого хоррора «Реинкарнации» — «Солнцестояние» (говорят, идеальный фильм, чтобы расстаться с девушкой).
В Бутике кино самый любопытный в плане разнообразия топ. На вторую строку взгромоздилась криминальная комедия «Искусство обмана», следом за ней взрослая «Белоснежка» с Изабель Юппер. Ну и куда без мелодрамы — она в конце топа.
Про «Короля льва» и «Человека-паука» вы уже, должно быть, наслышаны. Поэтому мы решили рассказать, почему «Бойцовский клуб» стоит не просто пересмотреть дома, а посмотреть на большом экране. Притом что культовая классика 90-х в Минске — на английском языке с русскими субтитрами.
Рассказчик «Бойцовского клуба» — «белый воротничок» и типичный потребитель в тисках капиталистической системы — страдает хронической бессонницей и мается от скуки в своей монотонной и пустой жизни. Но однажды он встречает харизматичного продавца мылом Тайлера Дердена, который становится идеалом для Рассказчика. Тайлер уверен, что самосовершенствование — удел слабых, а саморазрушение — единственное, ради чего стоит жить. Вместе они основывают Бойцовский клуб, в котором по субботам собираются вместе с другими мужчинами, чтобы от души поколотить друг друга: боль от ударов и вкус крови возвращают их к жизни. Но Рассказчик и не догадывается, чем это все обернется.
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