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Ночью в Борисове Jaguar снес остановку общественного транспорта
Источник материала: Tut.by
Ночью в Борисове Jaguar снес павильон на остановке общественного транспорта, сообщается в паблике
Очевидцы сообщают, что ДТП произошло в Борисове на улице Галицкого, возле магазина «Алми». Jaguar вылетел на тротуар, снес остановку и остановился лишь после столкновения с билбордом.
По словам свидетелей, в салоне авто находились девушки, они покинули авто самостоятельно. На место выезжали медики.
Будет дополнено.
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ДТП произошло в Борисове на улице Галицкого, возле магазина «Алми».
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