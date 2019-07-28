Ночью в Борисове Jaguar снес остановку общественного транспорта

Источник материала: Tut.by

Ночью в Борисове Jaguar снес павильон на остановке общественного транспорта, сообщается в паблике ВКонтакте «Типичный Борисов» .





Очевидцы сообщают, что ДТП произошло в Борисове на улице Галицкого, возле магазина «Алми». Jaguar вылетел на тротуар, снес остановку и остановился лишь после столкновения с билбордом.























По словам свидетелей, в салоне авто находились девушки, они покинули авто самостоятельно. На место выезжали медики.

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