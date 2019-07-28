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Ночью в Борисове Jaguar снес остановку общественного транспорта

29.07.2019 14:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью в Борисове Jaguar снес павильон на остановке общественного транспорта, сообщается в паблике ВКонтакте «Типичный Борисов».


Очевидцы сообщают, что ДТП произошло в Борисове на улице Галицкого, возле магазина «Алми». Jaguar вылетел на тротуар, снес остановку и остановился лишь после столкновения с билбордом.











По словам свидетелей, в салоне авто находились девушки, они покинули авто самостоятельно. На место выезжали медики.

Будет дополнено.

 
 
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ДТП произошло в Борисове на улице Галицкого, возле магазина «Алми».
 
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