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Тело Дадашева пока не могут отправить в Россию
Источник материала: Tut.by
Спортсмен скончался на прошлой неделе в США от травм, полученных во время боя. Планировалось, что его тело вернут на родину во вторник, но процесс затягивается на несколько дней,
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил РБК, что отправка тела спортсмена Максима Дадашева из США в Санкт-Петербург откладывается из-за технических вопросов при оформлении документов. Ранее сообщалось, что тело боксера вернут на родину во вторник.
«Отправка тела задерживается в связи с оформлением документов, это чисто технический вопрос. Сегодня к вечеру будет понятно [когда тело будет оправлено]. Глобальных проблем нет, может, на день-два отложится. Ориентировочно [тело прибудет] в среду или четверг», — сказал Кремлев.
Он добавил, что иск к Атлетической комиссии Мэриленда еще не подан. «Наша задача — добиться правды. Еще не сформулированы исковые требования, мы ждем ответа от Атлетической комиссии Мэриленда и предоставления документации, которую мы затребовали у них», — сообщил Кремлев.
Напомним, Дадашев скончался 23 июля от травм, полученных в бою против пуэрториканца Субриэля Матиаса. Поединок, который проходил в США 19 июля, завершился поражением россиянина техническим нокаутом — команда спортсмена остановила бой после 11-го раунда из-за того, что он пропускал слишком много ударов.
После боя Дадашеву стало плохо, и его срочно госпитализировали с тяжелым отеком мозга. Спортсмену провели трепанацию, в ходе которой удалили часть черепа, чтобы снять отек. Однако через четыре дня у спортсмена не выдержало сердце, и он скончался от полученных травм.
Дадашеву было 28 лет. На профессиональном ринге до поединка с Матиасом он одержал 13 побед, не потерпев ни одного поражения и десять раз выиграв нокаутом.
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Планировалось, что его вернут на родину во вторник, но процесс затягивается на несколько дней.
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