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Тело Дадашева пока не могут отправить в Россию

29.07.2019 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спортсмен скончался на прошлой неделе в США от травм, полученных во время боя. Планировалось, что его тело вернут на родину во вторник, но процесс затягивается на несколько дней, сообщает РБК.


Фото: instagram.com/dadashev__m

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил РБК, что отправка тела спортсмена Максима Дадашева из США в Санкт-Петербург откладывается из-за технических вопросов при оформлении документов. Ранее сообщалось, что тело боксера вернут на родину во вторник.

«Отправка тела задерживается в связи с оформлением документов, это чисто технический вопрос. Сегодня к вечеру будет понятно [когда тело будет оправлено]. Глобальных проблем нет, может, на день-два отложится. Ориентировочно [тело прибудет] в среду или четверг», — сказал Кремлев.

Он добавил, что иск к Атлетической комиссии Мэриленда еще не подан. «Наша задача — добиться правды. Еще не сформулированы исковые требования, мы ждем ответа от Атлетической комиссии Мэриленда и предоставления документации, которую мы затребовали у них», — сообщил Кремлев.

Напомним, Дадашев скончался 23 июля от травм, полученных в бою против пуэрториканца Субриэля Матиаса. Поединок, который проходил в США 19 июля, завершился поражением россиянина техническим нокаутом — команда спортсмена остановила бой после 11-го раунда из-за того, что он пропускал слишком много ударов.

Соперник Дадашева отказался от гонорара за смертельный бой

После боя Дадашеву стало плохо, и его срочно госпитализировали с тяжелым отеком мозга. Спортсмену провели трепанацию, в ходе которой удалили часть черепа, чтобы снять отек. Однако через четыре дня у спортсмена не выдержало сердце, и он скончался от полученных травм.

Дадашеву было 28 лет. На профессиональном ринге до поединка с Матиасом он одержал 13 побед, не потерпев ни одного поражения и десять раз выиграв нокаутом.

 
 
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Планировалось, что его вернут на родину во вторник, но процесс затягивается на несколько дней.
 
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