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В Островецком районе под колёсами Volkswagen погиб велосипедист
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 июля около одиннадцати часов ночи в Островецком районе произошёл наезд на велосипедиста.
Как
44-летний велосипедист погиб на месте. Житель Литвы пояснил, что не сумел вовремя заметить велосипедиста из-за того, что забыл переключить ближний свет фар на дальний.
Отмечается, что велосипед был оборудован катафотами (световозвращателями). Ехавший на нём мужчина был нетрезв.
Ведётся расследование.
На прошлой неделе в Берёзовском районе 11-летнего велосипедиста сбил тепловоз.
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Новости Беларуси. 28 июля около одиннадцати часов ночи в Островецком районе произошёл наезд на велосипедиста. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома,...
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