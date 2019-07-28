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В Островецком районе под колёсами Volkswagen погиб велосипедист

29.07.2019 13:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 июля около одиннадцати часов ночи в Островецком районе произошёл наезд на велосипедиста.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 54-летний водитель Volkswagen ехал от друзей к себе домой в Вильнюс. На трассе Р45 неподалёку от деревни Котловка иномарка сбила ехавшего впереди на велосипеде местного жителя.

В Островецком районе под колёсами Volkswagen погиб велосипедист
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

44-летний велосипедист погиб на месте. Житель Литвы пояснил, что не сумел вовремя заметить велосипедиста из-за того, что забыл переключить ближний свет фар на дальний.

В Островецком районе под колёсами Volkswagen погиб велосипедист
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Отмечается, что велосипед был оборудован катафотами (световозвращателями). Ехавший на нём мужчина был нетрезв.

Ведётся расследование.

На прошлой неделе в Берёзовском районе 11-летнего велосипедиста сбил тепловоз.

Мальчик был госпитализирован в тяжёлом состоянии – подробнее здесь.

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Новости Беларуси. 28 июля около одиннадцати часов ночи в Островецком районе произошёл наезд на велосипедиста. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома,...
 
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