В Островецком районе под колёсами Volkswagen погиб велосипедист

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 июля около одиннадцати часов ночи в Островецком районе произошёл наезд на велосипедиста.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 54-летний водитель Volkswagen ехал от друзей к себе домой в Вильнюс. На трассе Р45 неподалёку от деревни Котловка иномарка сбила ехавшего впереди на велосипеде местного жителя.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

44-летний велосипедист погиб на месте. Житель Литвы пояснил, что не сумел вовремя заметить велосипедиста из-за того, что забыл переключить ближний свет фар на дальний.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Отмечается, что велосипед был оборудован катафотами (световозвращателями). Ехавший на нём мужчина был нетрезв.

Ведётся расследование.

На прошлой неделе в Берёзовском районе 11-летнего велосипедиста сбил тепловоз.