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В Борисовском районе житель Хотимска погиб под колёсами поезда
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 июля примерно в полтретьего ночи житель Хотимска Могилёвской области попал под поезд.
Как
По предварительным данным, мужчина пропускал товарняк сообщением «Орша – Минск», но стоял слишком близко к путям.
Недавно под поезд попал житель Борисова.
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Новости Беларуси. 29 июля примерно в полтретьего ночи житель Хотимска Могилёвской области попал под поезд. Как сообщает МВД Беларуси в Twitter-аккаунте, несчастный...
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