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Очень полезная «пустышка». Что может огурец?

29.07.2019 14:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Очень полезная «пустышка». Что может огурец?
Огурец – мощное оружие в профилактике опасных заболеваний. «Кавказская пленница», 1987 год. © / Кадр из фильма

И тому есть объяснение. Ведь что такое огурец? Пустышка. Сплошная вода, этой субстанции в нём 96–99%. Остальное в несущественных количествах – белка и жира меньше 1%, углеводов не более 2,8%, минералов – всех вместе – не более 0,3%. Есть важные элементы (кальций, железо, магний, калий, фосфор, цинк), но в мизерном количестве – 1–4% от дневной потребности (ДП) в них. С витаминами ситуация ещё хуже – не более 2% от ДП, только витамина С 5%. Но есть одно исключение: витамина К – 21%. Это много, но погоды это не делает. В целом витаминов, макро- и микроэлементов в огурце крайне мало. Но при этом он очень полезен. Почему?

Овощ вместо аспирина

При такой бедности калориями и вредными веществами это идеальный продукт для людей с сахарным диабетом и для тех, кто хочет похудеть или боится набрать вес. Важно, что в составе овощных блюд и салатов он создаёт чувство сытости.

Но об этом многие уже знают. А вот тот факт, что вода в огурце особая, известен немногим. Она имеет щелочную реакцию и идеальна для внутренней среды организма. Ведь продукты с повышенной кислотностью вызывают обезвоживание клеток, усиливают окислительный стресс и воспаление. Все эти негативные эффекты нивелирует огурец. Особенно важно такое действие для пожилых людей, у них на борьбу с закислением уходит очень много ресурсов организма, и это приводит к саркопении (потеря мышечной массы, типичный признак старения организма), ослаблению костей (остеопороз), а также к гипертонии, инсульту и другим сердечно-сосудистым заболеваниям. 

Сегодня преждевременное старение, атеросклероз и многие другие возрастные болезни объясняют медленным, вялотекущим воспалением, продолжающимся на протяжении всей жизни. Мощное противовоспалительное действие огурца обеспечивает не только его щелочная реакция, но и вещества, которые действуют подобно аспирину. С той только разницей, что они не вредны для желудка.

Очень полезная «пустышка». Что может огурец?
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Вся польза в кожице

Плюс ко всему – в огурце есть полезнейшие антиоксиданты – флавоноиды, тритерпены и лигнаны. Первых много и в других овощах и фруктах. А вот тритерпены, имеющие мощный противораковый эффект, – редкость. Четыре таких особых вещества обнаружили в огурце в последние годы, и в честь него назвали кукурбитацинами (огурец по-английски – cucumber). Вам они хорошо знакомы – именно эти компоненты придают огурцу горький вкус. Сегодня на основе кукурбитацинов планируют создать лекарство от рака. Но защищают от страшной болезни и огурцы без горчинки. В них всё равно есть некоторое количество тритерпенов.

Кроме них помогают избежать рака и лигнаны, которых в огурцах много. Причём эти вещества защищают от опухолей, связанных с половыми гормонами. У женщин это рак груди, матки и яичников, у мужчин – простаты.

Главное – всегда есть огурцы с кожицей. Все противораковые вещества, как и витамин К, сосредоточены именно в ней. Если вы очищаете огурцы (а так поступают очень многие), то делаете их гораздо менее полезными.

 
 
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В ряду овощей огурец стоит особняком. В отличие от остальных даров природы о его полезных эффектах говорят мало.
 
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