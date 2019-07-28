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Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
29.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства назначил:
Соловья Геннадия Михайловича — председателем Гомельского облисполкома;
Линевича Анатолия Константиновича — помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Витебской области;
Гурьянова Александра Евгеньевича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Сан-Марино по совместительству.
Президент также дал согласие на назначение:
Шубского Александра Николаевича — председателем Глубокского райисполкома;
Гуторова Виктора Сергеевича — председателем Шумилинского райисполкома;
Сидоренко Александра Николаевича — председателем Житковичского райисполкома;
Турука Андрея Васильевича — председателем Кормянского райисполкома;
Круковича Евгения Михайловича — председателем Воложинского райисполкома;
Мельника Валерия Викторовича — председателем Любанского райисполкома;
Пилищика Сергея Михайловича — председателем Копыльского райисполкома;
Бутарева Александра Михайловича — председателем Горецкого райисполкома;
Гулого Михаила Владимировича — председателем Кировского райисполкома;
Полонникова Степана Ивановича — председателем Круглянского райисполкома;
Жигуцкого Константина Александровича — председателем Осиповичского райисполкома;
Михалюты Сергея Валерьевича — председателем Славгородского райисполкома;
Власевича Виталия Эдуардовича — главой администрации Первомайского района Бобруйска;
Корчика Дмитрия Александровича — генеральным директором ОАО “Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга “Белорусская металлургическая компания”;
Осмоловского Александра Григорьевича — председателем правления ОАО “Белорусская универсальная товарная биржа”;
Кадлубая Александра Владимировича — заместителем министра образования;
Нестеровича Сергея Анатольевича — первым заместителем министра связи и информатизации;
Якобсона Андрея Львовича — заместителем начальника Белорусской железной дороги.
БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства назначил:...
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