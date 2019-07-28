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Чем дешевле, тем лучше. Китайцы составили рейтинг самых выгодных для приобретения танков

29.07.2019 14:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Современные танки, помимо технических качеств, разнятся ценой. От этого важного фактора зависит количество машин на поле боя. Сайт topwar.ru, ссылаясь на китайское издание Sohu, опубликовал рейтинг основных боевых танков в зависимости от их цены. В список попали практически все наиболее распространенные ОБТ мира.


Фото: wikipedia.org

На последнем, девятом месте в рейтинге оказался немецкий «Леопард-2». Танк весит 67 тонн и оснащен 120-миллиметровым гладкоствольным орудием с системой стабилизации. Защиту танка обеспечивает композитная броня AMAP, а дизель мощностью 1500 лошадиных сил разгоняет машину до скорости в 72 км/ч по шоссе.

Разгон до 36 километров в час занимает у «Леопарда-2» всего 6 секунд. Тем не менее, выложить за него нужно более 20 миллионов долларов, что делает машину аутсайдером в списке — слишком дорого.


Фото: Staff Sgt. Corinna Baltos

Немногим дешевле — почти в 20 миллионов долларов — обойдется последняя модификация американского «Абрамса», M1A2 SEPv3. Особенностью танка является использование обедненного урана как в элементах брони, так и в снарядах. Его композитная броня по уровню сопротивления соответствует примерно 960 мм (почти метру) обычной броневой стали.


Фото: gurkhan.blogspot.com

Ранее бывший самым дорогим танком в мире французский «Леклерк» сейчас лишь третий по дороговизне — он стоит от 10 до 12,6 миллиона долларов. Это первый ОБТ четвертого поколения с керамической и композитной броней, использующий также динамическую защиту. Вооружается «Леклерк» 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой, для повышения боевой эффективности на машине стоит система управления полем боя, позволяющая своевременно получать информацию о меняющейся боевой обстановке.


Следующий по дороговизне — японский Тип 10. Отчасти высокие цены на эти танки вызваны преимущественно мелкосерийным производством, не позволяющим удешевить процессы за счет масштаба. Разработанный в 2002-м и модернизированный в 2012 году, Тип 10 признан наиболее продвинутым ОБТ в мире. Тем не менее, выложить за прогресс придется от 9,5 до 10 млн долларов.


Фото: livefistdefence.com

Неожиданно в список самых дорогих машин попал и индийский «Арджун», который стоит 8−9 миллионов долларов. Техническое задание на новый ОБТ Индии требовало произвести машину, которая превосходила бы «Леопард-2». Однако, по версии Sohu, из-за недостаточного технического уровня индийцев и слабой промышленной базы что-то пошло не так, и на сегодня ОБТ Индии проигрывают гораздо более дешевым российским танкам.


Фото: i.ytimg.com

Англичане располагают танком «Челленджер 2», более дешевым, чем «Арджун». Танк начал поступать в войска в 1994 году и на сегодняшний день уже не производится. Главный калибр «Челленджера» — нарезная 120-мм пушка, а стоит он порядка 8,3−8,6 млн долларов.


Фото: wikipedia/ Zachi Evenor

Дешевле «Челленджера» оказалась израильская «Меркава» IV, цена которой колеблется от 6 до 6,5 млн долларов. Главный танк Армии обороны Израиля отличается превосходной защищенностью — последнюю обеспечивает модульное бронирование, расположенный впереди двигатель, клиновая башня, активная защита, противокумулятивная сетка и т.д. Вообще, защищенность экипажа — основная черта «Меркавы». Танк вооружен 120-миллиметровой пушкой и 60-мм минометом.


Фото: wikipedia.org

На втором месте по дешевизне располагается российский Т-90АМ, который, по мнению китайского издания, на сегодня можно назвать главной надеждой будущей армии России. Танк создан на базе Т-90, вооружается 125-мм пушкой с возможностью запуска ПТУР-ов и двумя пулеметами. Броня Т-90АМ эквивалентна 700 мм броневой стали, еще устойчивее ее делает комплекс активной защиты. Стоит ОБТ примерно 4,25 — 4,5 млн долларов.


Фото: wikipedia.org

На первом месте оказался китайский ZTZ-99. Современный ОБТ 3-го поколения вооружается пушкой ZPT-98, представляющей собой нелицензионную копию того самого орудия, которое стоит на российском Т-90АМ. Танк производится с 2000 года, на сегодняшний день собрано порядка 850 штук. Цена его варьируется от 2,6 до 4 миллионов долларов. Китайцы считают, что именно ZTZ-99 является оптимальным соотношением цены и качеств боевой машины.

 
 
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