Президент произвел новые назначения

Источник материала: Ежедневник





Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы.

Как сообщили БЕЛТА в пресс-службе президента, Геннадий Соловей назначен председателем Гомельского облисполкома; Анатолий Линевич - помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Витебской области; Александр Гурьянов - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Сан-Марино по совместительству.

Президент также дал согласие на назначение: Шубского Александра Николаевича - председателем Глубокского райисполкома; Гуторова Виктора Сергеевича - председателем Шумилинского райисполкома; Сидоренко Александра Николаевича - председателем Житковичского райисполкома; Турука Андрея Васильевича - председателем Кормянского райисполкома; Круковича Евгения Михайловича - председателем Воложинского райисполкома; Мельника Валерия Викторовича - председателем Любанского райисполкома; Пилищика Сергея Михайловича - председателем Копыльского райисполкома; Бутарева Александра Михайловича - председателем Горецкого райисполкома; Гулого Михаила Владимировича - председателем Кировского райисполкома; Полонникова Степана Ивановича - председателем Круглянского райисполкома; Жигуцкого Константина Александровича - председателем Осиповичского райисполкома; Михалюты Сергея Валерьевича - председателем Славгородского райисполкома; Власевича Виталия Эдуардовича - главой администрации Первомайского района Бобруйска; Корчика Дмитрия Александровича - генеральным директором ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания"; Осмоловского Александра Григорьевича - председателем правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа"; Кадлубая Александра Владимировича - заместителем министра образования; Нестеровича Сергея Анатольевича - первым заместителем министра связи и информатизации; Якобсона Андрея Львовича - заместителем начальника Белорусской железной дороги.