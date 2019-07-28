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Товарняк насмерть сбил мужчину на переезде под Борисовом
Источник материала: Партизан
Сегодня в 2.33 на перегоне Новосады-Борисов погиб 51-летний житель Хотимска.
По предварительным данным, мужчина на железнодорожном переезде пропускал товарняк Орша-Минск, но стоял слишком близко к рельсам и в результате каким-то образом попал под состав.
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Сегодня в 2.33 на перегоне Новосады-Борисов погиб 51-летний житель Хотимска.
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