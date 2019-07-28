Белорусский рубль не устоял

Значение корзины валют по итогам торгов понедельника не изменилось, но белорусский рубль девальвировался к евро и доллару, отбросив российский рубль на минимум за 1,5 месяца.





Курс доллара оказался на максимуме за 19 дней, подорожав на 0,0072 рубля до 2,0343 BYN/USD. За последние четыре дня торгов, доллар трижды дорожал.





Курс евро вырос на 0,0041 рубля до 2,2617 BYN/EUR. Евро подорожал всего второй раз за последние 20 торговых сессий. Напомним, что пятничные торги для европейской валюты завершились на минимуме за 735 дней (более двух лет).





Курс российского рубля упал на 0,0084 рубля до 3,2044 BYN/100 RUB. Это минимальное значение за последние 47 дней.





Россия

Российский Центробанк девальвировал свой рубль расчётами на завтра:





официальный курс доллара вырос на 39 копеек до 63,5210 RUB/USD;

официальный курс евро поднялся на 33 копейки до 70,6417 RUB/EUR.