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Навальному стало лучше и его тут же отправили из больницы в спецприемник
Источник материала: Партизан
Российкого политика Алексея Навального выписали из больницы им. Виноградова (Москва), куда его накануне госпитализировали из спецпримника. Об этом в эфире
«Диагноз — контактный дерматит. Но. Генерализация процесса была на лицо. Токсический агент, который вызвал выраженный ангионевротический отек и высыпания — не ясен. Консультации токсиколога нет. Результатов анализов токсикологических исследований нет», — написала Васильева у себя в Фейсбуке.
По ее словам, несмотря на то, что сегодня Навальному стало лучше, его нельзя выписывать и помещать «в то место, где, вероятно, и существует этот самый неизвестный химический агент».
Васильева заявила на консилиуме, что категорически против экстренной выписки Навального с возвращением его в СИЗО, где «может существовать» неизвестный химический агент. По ее словам, после отмены лекарственного лечения преднизолоном еще нужно наблюдение за выздоровлением.
«Повторная интоксикация и сенсибилизация может привести действительно к серьезному тяжелому состоянию», — пишет врач. Она уточнила, что комиссия удалилась на повторный консилиум уже без нее.
Ранее врачи больницы номер 64, где находится Навальный, поставили ему диагноз «крапивница». Васильева и Ашихмин сомневаются в этом. Они ранее сообщили, что у политика острый токсический керато-конъюнктивит, дерматит и общая интоксикация, пишет
Врачи считают, что это «результат повреждающего действия неопределенных химических веществ», то есть отравления. Васильева добавила, что после первого визита их практически сразу выгнали из палаты Навального.
Аллергия Навального могла быть на стиральный порошок, который используют в спецприемнике. Об этом со ссылкой на заместителя главного врача больницы № 64 «
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Российкого политика Алексея Навального выписали из больницы им. Виноградова (Москва), куда его накануне госпитализировали из спецпримника. Об этом в...
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