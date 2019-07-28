Навальному стало лучше и его тут же отправили из больницы в спецприемник

«Диагноз — контактный дерматит. Но. Генерализация процесса была на лицо. Токсический агент, который вызвал выраженный ангионевротический отек и высыпания — не ясен. Консультации токсиколога нет. Результатов анализов токсикологических исследований нет», — написала Васильева у себя в Фейсбуке.









По ее словам, несмотря на то, что сегодня Навальному стало лучше, его нельзя выписывать и помещать «в то место, где, вероятно, и существует этот самый неизвестный химический агент».





Васильева заявила на консилиуме, что категорически против экстренной выписки Навального с возвращением его в СИЗО, где «может существовать» неизвестный химический агент. По ее словам, после отмены лекарственного лечения преднизолоном еще нужно наблюдение за выздоровлением.



«Повторная интоксикация и сенсибилизация может привести действительно к серьезному тяжелому состоянию», — пишет врач. Она уточнила, что комиссия удалилась на повторный консилиум уже без нее.

snob.ru Ранее врачи больницы номер 64, где находится Навальный, поставили ему диагноз «крапивница». Васильева и Ашихмин сомневаются в этом. Они ранее сообщили, что у политика острый токсический керато-конъюнктивит, дерматит и общая интоксикация, пишет

Врачи считают, что это «результат повреждающего действия неопределенных химических веществ», то есть отравления. Васильева добавила, что после первого визита их практически сразу выгнали из палаты Навального.







