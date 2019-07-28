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В Минске стартовал фестиваль Vulica Brasil: кто приедет и что нарисует

29.07.2019 13:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 29 июля по 10 августа в Минске проходит фестиваль урбан-арта Vulica Brasil. Художники приступили к работе сегодня в 11 часов.

В Минске стартовал фестиваль Vulica Brasil: кто приедет и что нарисует
Впервые фестиваль прошел в 2014 году. Четыре предыдущие фестиваля были посвящены развитию культуры и искусства. За это время создано более 30 крупных муралов, расписаны трамваи, вагоны метро и мосты, напоминают «Минск-Новости». В рамках фестиваля представлены новые формы художественного выражения, креативные идеи для общественных мест с учетом окружающей среды, проведены мастер-классы с художниками и архитекторами, созданы городские инсталляции, архитектурные и урбанистические проекты.

В прошлом году фестиваль не проводили. Организаторы Vulica Brasil на 2019 год определили три основные темы: публичное искусство, урбанистика и архитектура, экология и устойчивое развитие.

— Здаецца, што апошняя тэма наўпрост не датычыцца мастацтва. Але мы, людзі XXI стагоддзя, павінны надаваць ёй увагу. Што такое ўстойлівае развіццё? Гэта калі мы, сучаснае пакаленне, дазваляем сабе жыць, развівацца і карыстацца выгодамі, але не адбіраем гэтай магчымасці ў наступных пакаленняў. Мы сканцэнтруемся на тым, каб фэст атрымаўся максімальна экалагічным, — рассказывает продюсер фестиваля Мила Котка.

В этот раз в Минске будут работать бразильские художники Os Gemeos, Criola, Hyper, Bruno Big, а также беларуские стрит-художники Doctor Oy, Zahar Kudin, Vadik Fin, Poliakowa, Hutkasmachnaa, Marat RGB, Antony, Roman Enotov, Khvooostov, Uladzimir Hramovich.

Художница Criola — первая девушка-хедлайнер Vulica Brasil — обычно изображает борьбу женщин за свои права. Ее работа появится на улице Тростенецкой. Автор из Пинска Doctor Oy изобразит на доме № 17 по Мясникова мурал «Яйцо». Бразилец Bruno Big Carneira создаст работу «Ухаживай за своим садом» на улице Куйбышева, 45. Каролина Полякова из Лиды создаст фотоколлажи для биллбордов. Zahar Kudin создаст работу в стиле абстрактного экспрессионизма на улице Захарова, в районе хладокомбината № 1.


Закрытие фестиваля пройдет 10 августа на ул. Октябрьской (на это время она станет пешеходной) в 12:00. Обещают пять сцен, где будут выступать музыкальные коллективы, состоятся танцы, лекции, кино- и театральные представления, расположатся фуд-корты и базар с модными вещами.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
 
Теги: Минск
 
 
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С 29 июля по 10 августа в Минске проходит фестиваль урбан-арта Vulica Brasil. Художники приступили к работе сегодня в 11 часов.
 
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