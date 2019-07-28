«Незыгарь»: Лукашенко намерен выделить оппозиции 10 мест в парламенте









Александр Лукашенко намерен предоставить представителям оппозиции 10 мест в Палате представителей. Соответствующую информацию распространил российский телеграм-канал «Незыгарь». Примечательно, что «Незыгарь» связывает это с последним событиями в Москве. «Из Минска сообщают, что Лукашенко на фоне событий в Москве распорядился пустить в новый белорусский парламент 10 представителей оппозиции», - говорится в сообщении.





Напомним, что в центре Москвы 27 июля прошла несанкционированная акция против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Однако Лукашенко видел и не такие акции. И не такие акции жестко разгонял. Поэтому увязка событий выглядит смехотворной.





Однако на фоне укрепления отношений с Западом белорусский лидер, казалось бы, должен увеличить квоту в Палате представителей для независимых кандидатов. Но с другой стороны, анонсированы изменения Конституции, а, значит, никакие оппозиционные депутаты вообще не желательны. Ни два, как сейчас, ни тем более 10. Лучше всего, чтобы таковых было ноль.









Собственно, именно на эту тему и гадают политологи — какой выбор сделает Лукашенко: в пользу рукопожатности или в пользу спокойствия. О том, что в Беларуси пройдут хотя бы более-менее свободные выборы никто не говорит. И последние акции в Москве тут совсем не при чем.