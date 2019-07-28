ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Незыгарь»: Лукашенко намерен выделить оппозиции 10 мест в парламенте

29.07.2019 13:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Однако российские распространители фейков вряд ли угадали.



Александр Лукашенко намерен предоставить представителям оппозиции 10 мест в Палате представителей. Соответствующую информацию распространил российский телеграм-канал «Незыгарь». Примечательно, что «Незыгарь» связывает это с последним  событиями в Москве.  «Из Минска сообщают, что Лукашенко на фоне событий в Москве распорядился пустить в новый белорусский парламент 10 представителей оппозиции», - говорится в сообщении.

Напомним, что в центре Москвы 27 июля прошла несанкционированная акция против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Однако Лукашенко видел и не такие акции. И не такие акции жестко разгонял. Поэтому увязка событий выглядит смехотворной. 

Однако на фоне укрепления отношений с Западом  белорусский лидер, казалось бы, должен увеличить квоту в Палате представителей для независимых кандидатов. Но с другой стороны, анонсированы изменения Конституции, а, значит, никакие оппозиционные депутаты вообще не желательны. Ни два, как сейчас, ни тем более 10. Лучше всего, чтобы таковых было ноль. 


Собственно, именно на эту тему и гадают политологи — какой выбор сделает Лукашенко: в пользу рукопожатности или в пользу спокойствия. О том, что в Беларуси пройдут хотя бы более-менее свободные выборы никто не говорит. И последние акции в Москве тут совсем не при чем. 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Однако российские распространители фейков вряд ли угадали.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Докшицком районе проходит профилактическая акция «Ребёнок – пассажир!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика