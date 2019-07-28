"Люди будут ещё чаще давать взятки, резать вены и эмигрировать". Почему "закон об отсрочках" убивает страну

Однако уже известно, что новые правила призыва коснутся даже абитуриентов этого года. Кyky решил узнать, что о инициативе министерства думают мужчины, и сопоставил их реакцию с мнением чиновников и политиков.





Что изменил этот закон. Главные нововведения

Теперь отсрочку от службы будут давать всего раз. Это значит, что те, кто отучился в вузе, перед поступлением в магистратуру сначала будут должны отслужить в армии. Те, кто после 9 класса уходил учиться в колледжи, до поступления в вуз должен будет отслужить.





Тех, кто уклонится от службы, не примут на работу в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований КГК, СК. Так же им не разрешат стать чиновниками. Правило не касается тех, кто "уклонился" и дожил до 27 лет до вступления закона в силу.





Тех, кто пытается "откосить" от армии, не пустят за границу. Раньше для этого человека нужно было признать уклонистом, теперь же уклонистами считаются все, кому была отправлена повестка.





Выпускники-бюджетники, а также целевики, которые добровольно поступили на военную службу по контракту в Вооруженные силы и прослужили не менее срока обязательной работы, смогут не отрабатывать распределение.





Что об этом думают беларусы

"Наша власть всегда предпочитала жить сегодняшним днем, не думая о будущем для страны". Основатель TUT.by Юрий Зиссер

"С таким же успехом можно заявить, что в высшие военные училища, академии, адъюнктуры идут, чтобы воровать. Ровно столько же правды. Если честно, у меня было мало сомнений, что закон примут: наша власть всегда предпочитала жить сегодняшним днем, не думая о будущем для страны.





Но совсем плохо будет, если парни разъедутся и задача сохранения численности призывников все равно не будет выполнена. Двойной минус. Причем насилием задача не решается: думаю, это понятно без объяснений. Я допускаю массовые протесты родителей, как было с наркотическими статьями. А уж авторитет нашей армии в обществе – и без того невысокий – падет еще ниже".









"Беларусь – страна для жизни. Главное – дожить до дембеля". ЛГБТ-активист Андрей Завалей

"Все правильно сделали! Зачем молодым людям в этой стране получать образование? Понятно же, что никому не сдался этот диплом. А долг стране отдать – вот это на самом деле важно. Университеты я вообще предлагаю закрыть, ну или просто запретить мужчинам получать образование. За исключением, конечно, учебы в Академии управления президента и Военной академии. Ещё можно Строительный колледж оставить и Академию физкультуры.





Атмосфера в стране? Да всем давно фиолетово, за исключением трех с половиной активисточек. Кто не уехал – со всем уже готовы смириться. Ну а если серьезно, вообще я считаю, что всё кул, Беларусь – страна для жизни. Главное – дожить до дембеля".





"Той, хто ня хоча трымаць зброю, павінен працаваць на могілках". Писатель Адам Глобус

"Усе пункты новага закону не ўзмацняюць войска – гэта аматарства. Войска павінна быць прафесійнае – той, хто ня хоча трымаць зброю, павінен працаваць на могілках. Натуральна ў краіне трэба зрабіць альтэрнатыўную службу і даць магчымасць усім, хто ня хоча ісці служыць, займацца пахаваннем.





Я – пацыфіст, наагул войска ненавіджу. Але люблю ўсё прафесійнае – мастацтва, музыкальную адукацыю. Таму лічу, што і войска ня можа быць самадзейнасцю. Туды не трэба заганяць тых, хто яго ненавідзь – гэта не абарона радзімы, а разбурэнне, полумеры, якія ня ўратуюць сітуацыю. Нам трэба рабіць так, як робяць у цывілізаваным свеце, а не заганяць у армію дзяцей. Гэта ж яшчэ і небяспечна! А калі нейкі канфлікт? Дык першыя неабучаныя дзеці і загінуць.





У нас у гімне напісана: "Мы – беларусы, мірныя людзі". А чаму тады мы павінны заганяцца ў войска за проста так? Трэба, каб там добра плацілі, тады прыдуць людзі, якія войска любяць. Заўсёды ў краіне будзе нейкі працэнт геяў, нейкая колькасць феміністак і наяўнасць тых, каму падабаецца форма, рызыка і вайсковыя гульні.





Але мне гэтых дзяцей, якіх па факту туды загоняць, ня шкада. А чаго іх шкадаваць? Хто не хоча ў армію ісці – не пойдзе. Мяне ў часы саветскай арміі спрабавалі прызваць 18 разоў! І не змаглі!





Той, хто ня хоча служыць, ня будзе. Калі чалавек у ваенкамаце скажа: "Я не хачу служыць – дайце мне аўтамат, паглядзім, што я зраблю". І адразу ў Навінкі – гэта адзін са спосабаў, гэта супраціўленне. Яшчэ можна дваіх дзяцей задзелаць – з дваімі ў амію не бяруць. Ды ёсць 125 легальных спосабаў адкасіць!





Дарма дзяржава думае, што загнаць у войска проста. Калі чалавек упрэцца – ён схаваецца, уцячэ, захварэе, і гэта таксама трэба ўлічваць, што людзі будуць супраціўляцца. Яны заўсёды гэта рабілі. Маё пакаленне наогул любіла The Beatles, любіла хіпі і ставілася да саветскага войска, якое адпраўляла людзей на вайну ў Афганістане, вельмі адмоўна.





Зараз усе больш мякка праходзіць, тым больш мы маем права публічна выказваць сваю нязгоду – тады ж і гэтага не маглі. Срава ў тым, што ў нас вырашае адзін чалавек – гэта ж яго ўказ, трэба яго пераконваць. Я не лічу, што ён мяне паслухае, але выказваць незадаволенасць мы павінны.





Гаварыць аб тым, што ўказ памылковы, што за службу трэба плаціць. І што калі мы хацім абараніць сваю Радзіму, мы павінны не загнаць дзяцей у казармы, а стварыць прафесійнае войска, боездольнае".









"Это негласное признание нашего правительства в сексизме". Журналист Виктор Малишевский

"В новых правилах отсрочки приписано, что те, кто уклонялся от призыва до 27 лет, затем не смогут пойти на службу в МВД, МЧС и т.п. Но самое главное – не смогут стать чиновниками. Минобороны объясняет это так: руководитель районных, областных, городских администраций в Беларуси руководит и территориальной обороной.





А как может отвечать за оборону человек, который не служил в армии? Теперь понятно, почему в стране нет ни одного чиновника-женщины уровня территориального руководства. Это негласное признание наших властей в сексизме.





Как-то и глава государства проговорил эту формулу: президентом не может быть женщина, потому что по Конституции это еще и главнокомандующий. Чушь.





В Великобритании выбрали новое правительство – министерство внутренних дел возглавила женщина, до этого министерство обороны возглавляла тоже женщина. Это нормально. Ненормально жить прошлой войной и выстраивать под это жизнь страны.





Второй момент, который меня задевает – "закон об отсрочках" даже не выносили на общественное обсуждение. То есть с нами обсуждают закон о туризме, о том, как удалять деревья, о погоде, делают вид, что обсуждают даже пошлину на автомобили. А вопросы обороны и безопасности страны – нет! Почему именно эти вопросы не выносятся? Минобороны финансируется из бюджета, бюджет – это и мы в том числе.





Третье – министерство образования предало своих студентов. Оно ни разу не попыталось пролоббировать свои же интересы, а попросту отошло в сторонку. В вузах даже сейчас не знают, что будет, если платников-первокурсников призовут в армию 2-го сентября. Я общался с представителями вузов, и все были не в курсе – некоторые до сих пор думают, что это начнется со следующего года.





Теоретически закон опубликуют не раньше понедельника (29 июля - прим. БП) , значит, он вступит в силу где-то 8-9 августа, через десять дней после публикации. А зачисление в вузы происходит 5-6 августа. Минобразования могло побороться хотя бы за эти даты, за абитуриентов этого года, но оно молчит. Возможно, не в курсе, что всё-равно собираются призвать всех, у кого уже была отсрочка. Независимо от времени вступления закона в силу.





Представитель министерства обороны признает, что аспиранты и магистранты скорее всего будут служить в резерве. Их будут призывать на службу на месяц зимой и летом. Вузам нужно сделать соответствующие ходатайства в призывные комиссии. Но это касается тех, кто учится здесь.





А что будет с молодыми людьми, которые поступят в магистратуры и аспирантуры за границей? Во-первых, их автоматически признают вне закона.





Во-вторых, если они решат приехать из условного Кембриджа навестить родственников, их не выпустят обратно в эти Кембриджи. И здесь есть очень интересный момент: государство говорит, что предоставит отсрочку от армии в виде исключения тем, кто учится в интересах государства! Так вот парень из Кембриджа государству не нужен, государство его туда учиться не направляло".



Дмитрий, смог "откосить" и сейчас успешно зарабатывает деньги на своем ИП

"Я смог "откосить", но действовал абсолютно законно. Я – предприниматель, юридический адрес у меня домашний, поэтому повестку мне могли вручить только дома. Но я жил не с родителями, поэтому передать повестку лично мне в руки было довольно проблематично. Тем не менее, дважды я проходил все процедуры военкомата, но в итоговый список призыва не попадал.





Абсурд в том, что у меня уже был военный билет, меня призывали как офицера запаса на год. Такой кейс – бред, потому что тебя на год вырывают из жизни, и, как я понял по отзывам на форумах, служба в запасе практически бесполезна – никаких особых военных навыков ты не приобретаешь. Я смог "продержаться" до 27 лет – сейчас могу выдохнуть. Но очевидно: то, что происходит сейчас с призывом – охота на ведьм.





Я понимаю, что страна должна быть под защитой, но методы у государства очень странные. Хотя в Минобороны и утверждают, что не ожидают оттока молодежи за границу, очевидно, что он будет. Читайте – будут утекать мозги. С одной стороны, мы строим "айцистрану", с другой – студенты будут понимать: "Ага, то есть в армию меня всё равно заберут".





"Яны набіраюць не вайскоўцаў, а пушачнае мяса, каб мыць сарціры". Медиа-аналитик, журналист и политолог Франак Вячорка

"Нічога новага, тут ясная расстаноўка дзяржаўных прыярытэтаў. На першым месцы – не адукаваныя сьведамыя грамадзяне, а выхаваньне паслухмяных, пакорлівых і бяздумных выканаўцаў загадаў. Яны набіраюць не вайскоўцаў, а пушачнае мяса і бытавых работнікаў, каб мыць сарціры.





Яны кажуць: "Няма грошай". І няўжо латаньне дзір рабскай сілай — вырашэньне бюджэтных праблемаў? Ім не прызыўнікі патрэбныя, а прафэсійныя вайскоўцы і цывільны абслугоўваючы пэрсанал.





Закон павінен быць роўны для ўсіх. Чаму ім не хапае прызыўнікоў? Усё проста: у тых, хто з падвязкамі ці прыбліжаныя да сыстэмы, заўжды былі лазейкі, каб адкасіць. Заграбаюць палітычных, завучак, ці проста тых, хто ня можа адкупіцца. Паглядзіце на чыноўнікаў, ідэолягаў, БРСМаўцаў, лідараў "Белай Русі", каму да 35 год – амаль ніхто зь іх у войску не служыў.





Якія наступствы? Людзі будуць уцякаць, рэзаць вены, рабіць татухі на лбе, псаваць тэхніку ў рэшце рэшт. Будуць яшчэ часьцей даваць хабар, будуць эміграваць.





Калі ў чалавека няма матывацыі – што яшчэ чакаць. Для маладога чалавека цяпер, 1,5 году войска – практычна турма. Постсавецкія начальнікі ня могуць пералічыць наступствы сваіх рашэнняў.





Сыстэма, якую яны прасоўваюць, – адрыжка СССР. Падыміце салдатам і афіцэрам зарплаты, плаціце на ўзроўні мэдыянных у краіне. Цяперашнія "зарплаты" срочнікаў – 15-25 даляраў, за гэтыя грошы салдату немагчыма купіць цыгарэтаў. Стварыце нармальныя ўмовы, адпускайце на выходныя дадому, давайце самарэалізоўвацца. Каб войска ўспрымалі ня толькі як павіннасьць, а як ганаровую працу.





Ну і пара рэфармаваць ідэалагічную падрыхтоўку. Не ў тым духу: "Мы – саветскі народ і ня шагу назад". Гаворка пра: "Беларусы – патрыёты, ВКЛ і БНР – наша спадчына. Я ня супраць войска. Войска павінна быць, але іншае. На дварэ 21 стагодзьдзе, час гібрыдных войнаў і кібэрапэрацыяў. Закідаўшы трупамі ворага, вайну не перамагчы".









"Еще больше молодых людей уедут, а страна будет управляться выходцами из милиции". Экс-преподаватель МИТСО Лявон Морозов

"Мы видим управленцев государства с советским мышлением, и у них, к сожалению, пока есть все возможности "не спрашивать" у молодых людей их мнение. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что в советское время образование ценилось куда более, чем сейчас.





Разве случай со Светланой Алексиевич (писательницу крайне сухо поздравили власти с получением Нобелевской премии – прим. KYKY) не показывает нам отношение к интеллигенции? Министры выполняют роль функции, и не нужно на это обращать внимание: для изменений нужно здоровое гражданское общество и инициативные люди.





Белорусский национальный совет "РАДА" пишет альтернативный универсальный отчет в Совет по правам человека, там сказано, что новые правила призыва – прямое нарушение прав человека. Посмотрим, как на международном уровне наши власти сохранят лицо – даже интересно, как они объяснят гражданам нарушение права на равенство и недискриминаци.





Право на образование для всех закреплено в Конституции. Много вопросов возникает и по вопросу занятия государственных должностей в будущем для "уклонистов", право на свободу передвижения. Министр задавал себе вопрос, как этот закон сочетается с Болонским процессом? Или все про это уже забыли?





Я преподаватель, но могу свободно высказывать свое негативное мнение по этому поводу только потому, что сейчас не числюсь в штате ни одного университета. Контракт обычного преподавателя – пластырь на рот всему академическому сообществу. Все банально боятся потерять работу, хотя и понимают, что часть работы из-за этого закона все равно потеряют.





Есть "мы" и есть "они". Они решили, что молодое поколение нужно "перевоспитать", зачем нам нужны магистранты и кандидаты наук? Мы пока живем в обществе, где знания не имеют значимой ценности. Университеты не создают смыслы, а представляют собой механизм по зарабатыванию денег. В условиях украинского кризиса механизм "защиты" родины потребовал людей – и они решили сделать это так, как сделали.





Понятно одно: еще больше молодых людей уедут за границу получать образование, а страна будет управляться выходцами из милиции и любителями "защищать" родину традиционными методами. Зачем учить людей разговаривать? Научить их быть людьми куда легче с помощью приказа, а не книги".





"Имидж армии упадет еще сильнее. Хотя казалось, что после истории Коржича ниже некуда". Сооснователь "Мозгобойни" Александр Ханин

"Этот закон – худшее, что могло придумать министерство обороны, когда в стране идет волна на теме самоубийств среди солдатов срочной службы! Когда в неправовом государстве начинают затягивать гайки запрещениям, обязательствами – это, как правило, не работает. Вместо того, чтобы повышать имидж армии, мотивировать молодых людей служить так, чтобы не вешаться и не вскрывать себе вены, ведомство вызывает к службе еще большее отторжение.





Даже у тех, кто реально считал армию "школой жизни". Это очень большой просчет. Я понимаю, почему его допустили – в государственных институтах не знают, что такое пиар, работа с публикой. Не понимают, что с клиентами – коими для минобороны являются призывники – нужно выстраивать отношения. Госорганы продолжают жить в ментальности СССР, когда не существовало отказов.





Те, кто не хотел служить, не пойдут в армию. Новые правила призыва скорее спровоцируют большой рост фирм, которые помогают призывникам откосить. И делают это не всегда легально – платят врачам за липовый диагноз, несопоставимый с требованиями военкомата, например. В стране будет расти теневой бизнес, имидж армии как института упадет еще ниже. Хотя, казалось, что после истории Коржича (дела о гибели солдата – Прим. KYKY) ниже уже некуда.





Если человек стойких убеждений, у него есть четкие жизненные ценности, и он наверняка знает, чем хочет заниматься – никакая армия его не сломает. Но такого личностного развития человек достигает годам к тридцати. В 17-23 года таких навыков нет – у человека уже сформирована психика, но, как мы можем видеть по анонимным дневникам учеников академии МВД, ее легко можно сломать.





И если у государства цель – сломать психику людям, которые уже через десять лет будут строить эту страну – у него все получается.





Есть гипотеза, что государству не нужны думающие люди, потому что они могут объединиться и устроить анархию. В то же время примерно четверть стран мира доказывают обратное – как хорошее образование и профессиональная контрактная армия не приводят к разрухе и войнам. Возможно, нам имеет смысл взять с них пример.





В соседней Литве до недавнего времени была только профессиональная армия. Но литовцы приняли решение возобновить срочную службу. И те люди, которые родились во времена независимой Литвы, с удовольствием идут служить! С чувством не деланного, а искреннего патриотизма".







"Вам бы хотелось, чтобы вас защищал человек, который пошел в армию, чтобы не ехать в глухую провинцию?" Основатель Свободного театра Николай Халезин

"Вопрос об отсрочках столь же древний, сколько в мире существуют армии. В одних странах, как, к примеру, в Израиле, служба обязательна, и освобожден от нее ты можешь быть только по причине категорического отказа, за что будешь нести ответственность. Есть страны, где призывнику предоставляется выбор: либо военная, либо альтернативная гражданская служба.





Если говорить о Беларуси, отправлять в армию тех, кто получает высшее образование – расточительно и стратегически неразумно. Стране, существующей в перманентных условиях недостатка финансовых средств, следует думать не о мифической армии 18-летних пацанов, которые не в состоянии осознать себя защитниками страны. А о том, что ей нужны люди, способные платить налоги, на которые можно было бы содержать пусть небольшую, но эффективную армию.





Я хорошо был знаком с советской армией – служил в I гвардейской авиационной дивизии истребителей-бомбардировщиков, которая дислоцировалась в Лиде. И неплохо знаю о нынешней ситуации в войсках. Беларуская армия в ее нынешнем состоянии не в может выполнять функции, которые требуются от современных вооруженных сил.





И виной тому даже не отсутствие серьезного финансирования для покупки новых вооружений – сама структура любительской армии не может справляться с современными боевыми задачами. Это огромный клубок причин, который мало изменился со времен возникновения армии независимой Беларуси.





Новые правила призыва не напоминают мне сталинские времена – просто сейчас не расстреливают за дезертирство. Но это те времена, которые категорически не соответствуют современному мироустройству. И очевидно, что нынешнее руководство страны совершенно не понимает, что ему следовало бы делать в сфере обороны.





Как и в сфере образования: система распределения в XXI веке – абсолютный анахронизм. А предлагать освобождение от нее за службу в армию – просто нелепость.





Вам бы хотелось, чтобы вас от военной угрозы защищал юный человек, который пошел в армию, чтобы не ехать работать в глухую провинцию? Мне – категорически нет.





Я понимаю, что в рядах руководства сегодня существуют панические настроения, связанные с агрессией России по отношению к Украине, и ранее по отношению к Грузии. Но в случае с российской вооруженной интервенцией та армия, которая есть сегодня в Беларуси, противостоять агрессии не сможет. На мой взгляд, это очевидно".





"Я посоветовал бы им для "поддержания боеспособности" принимать виагру, а не убивать карьеру людей". Финансовый энтузиаст Иван Карпенко

"Сказать, что я думаю о законе "об отсрочках"? Лучше процитируйте российского министра иностранных дел: "Дебилы, бл*". Это невозможно осмысленно обсуждать, как говорят: "Не ищи в жопе мозг, там говно". Вот и я не хочу говно ковырять. Это решения людей, которые не думают про завтра, которые вообще не думают. Не способны.





Я посоветовал бы им для "поддержания боеспособности" принимать виагру, а не убивать академическую карьеру умных людей, которых в нашей системе образования и так уже не более десяти процентов.





Не так давно в одном заведении я пересекся с нынешними работниками института философии Академии наук. Они грозились убить меня российским православным кистенем. А ведь эти люди живут и получают зарплату за мои деньги, так как это бюджетные проекты!





Ещё раз повторю: они за Русь от моря и до моря. У них есть трибуна, они выступают на ТВ. При этом они не в состоянии отличить Гегеля от "Бесприданницы". Знаете, если таких упекут в армию, я – за. Но когда ребят, которые за квартал генерят миллионы прибыли, просто кастрируют, заставляя вместо интеллектуальной работы таскать мешки картошки…





Ну, это и есть Беларусь. Царство колхозников, которые рынок видели только по телевизору и в командировках. В общем, Беларусь концептуально отрицает рынок и свободу. Любые права. А деньги рождаются только при рынке, свободе и правах. Выводы делайте сами, какое у нас будущее".









"В армию не пойду, и точка". Валерий (имя изменено), закончил ВУЗ и сейчас пытается "откосить"

"Я закончил ВУЗ, и сейчас мое лето проходит в режиме "сделать всё, чтобы не пойти в армию". Попасть туда – потратить год впустую. И, вероятно, заработать проблемы со здоровьем. А я не хочу загнуться от постоянного унижения и сверхнагрузок.





Но главный триггер – работа, не хочу её потерять. Я связан контрактом не с госорганизацией, которая, как барышня, ждала бы мой дембель. Моя должность точно меня не дождется – придется строить карьеру фактически заново. Поэтому полгода назад я пришел в офис к ребятам, которые легально помогают "откосить".





Вместе мы разработали план действий, который предполагает ходить по десяткам врачей и сдавать анализы вообще на всё. У меня пытаются найти любое непризывное заболевание, но пока получается с трудом.





Врать не буду, я не собирался "косить" при помощи магистратуры. В этом смысле закон "об отсрочках" на мою жизнь не повлиял. Но он запрещает мне выезд за границу!





Недавно я был в Польше – пока закон в силу не вступил – все друзья начали говорить, чтобы оставался. Виза позволяет. Это хорошо звучит, но в шутку – в реальности за "дезертирство" мне светил бы уголовный срок.





Я для себя решил: в беларускую армию не пойду, и точка. И буду отстаивать свои права законно, потому что другого пути сейчас не вижу".