Чтобы уборочная компания прошла безопасно

Источник материала: Клiч Радзiмы

Уборочная компания набирает свои обороты, в связи с этим работники Шарковщинского районного отдела по ЧС проводят профилактические мероприятия на объектах сельского хозяйства.

Первоочередное внимание спасателей обращается на безопасность объектов по соблюдению противопожарного режима (недопустимость курения на объектах, сжигание сухой растительности, пожнивных остатков, отходов грубых кормов и т. п.), выполнения мероприятий по ограничению распространения пожаров, очистки прилегающей территории от мусора и растительности, опашка зданий, территорий и мест хранения грубых кормов, функционирования сторожевой охраны, принятие мер по ограничению доступа к объектам (местам) хранения, посторонних лиц, соблюдения противопожарных разрывов и расстояний, безопасное размещение мест хранения кормов и иных материалов, техники и т. д. Также внимание уделено и технике, задействованной в сельскохозяйственных работах.

С работниками хозяйств были проведены противопожарные инструктажи, а также практическая отработка навыков применения первичных средств пожаротушения и вызова аварийно-спасательных служб.

Сергей РАЙЧЕНОК.