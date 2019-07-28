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Генштаб ВС России: США разграбляют нефтяные месторождения Сирии
29.07.2019 14:31 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье».
Как сообщает агентство «РИА Новости», американцы по сути отобрали контрабандный бизнес у «Исламского государства».
«Организована добыча и продажа сирийской нефти с месторождений «Конако», «Эль-Омар» и «Танак», расположенных на восточном берегу Евфрата. Функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти», - заявил Сергей Рудской.
Представитель российского Генштаба уточнил, что занимаются «разграблением национальных богатств» сотрудники частных военных компаний, численность которых уже превышает три с половиной тысячи человек. Как отметил Рудской, их деятельность «осуществляется под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции».
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Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют...
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