Подсчитано, сколько минчан оплачивают проезд в трамвае банковской картой

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Спрос на оплату проезда карточкой растет ежемесячно с опережением прогнозных показателей проекта. Технологию запустили в конце мая, и с тех пор непосредственно в трамвае карточкой и смартфоном были оплачены 50 тыс. поездок. В июле активность пассажиров выросла на 8%.

«Технология оказалась очень популярной. И хотя мы еще не завершили пилотный этап проекта, уже ясно, что он востребован пассажирами. Каждый день растет число тех, кто пользуется возможностью удобной оплаты проезда в трамвае. Среди них есть и иностранцы с карточками, выпущенными за границей. Причем в период проведения Европейских игр нами зафиксирован рост числа транзакций по карточкам зарубежных банков почти на 30%, – отметила исполнительный директор БПС-Сбербанка Марина Осиповская. – Сегодня банк готов к полноформатному расширению проекта на весь наземный транспорт Минска».