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Подсчитано, сколько минчан оплачивают проезд в трамвае банковской картой

29.07.2019 14:19 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Подсчитано, сколько минчан оплачивают проезд в трамвае банковской картой
Фото: Myfin.by

Спрос на оплату проезда карточкой растет ежемесячно с опережением прогнозных показателей проекта. Технологию запустили в конце мая, и с тех пор непосредственно в трамвае  карточкой и смартфоном были оплачены 50 тыс. поездок. В июле активность пассажиров выросла на 8%.

«Технология оказалась очень популярной. И хотя мы еще не завершили пилотный этап проекта, уже ясно, что он востребован пассажирами. Каждый день растет число тех, кто пользуется возможностью удобной оплаты проезда в трамвае. Среди них есть и иностранцы с карточками, выпущенными за границей. Причем в период проведения Европейских игр нами зафиксирован рост числа транзакций по карточкам зарубежных банков почти на 30%, – отметила исполнительный директор БПС-Сбербанка Марина Осиповская. – Сегодня банк готов к полноформатному расширению проекта на весь наземный транспорт Минска».

 
Теги: Минск
 
 
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Минчане каждый день оплачивают банковской картой около 1000 поездок в трамвае.
 
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