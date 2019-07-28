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«Белпочта» 30 июля проведет акцию к Международному дню дружбы

29.07.2019 15:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Белпочта» 30 июля проведет акцию к Международному дню дружбы
Белпочта

30 июля 2019 г. в выделенных отделениях почтовой связи столицы, областных и районных центров пройдет промомероприятие "Дружба без границ".

Так, в этот день клиенты смогут приобрести почтовые карточки, подписать их в адрес своих друзей, а сотрудники РУП «Белпочта» бесплатно доставят эти теплые слова и пожелания по всей республике.

Карточки принимаются к отправке в местах проведения акции.

В Минске акция пройдет с 16: 00 до 18: 00 в круглом зале Почтамта, а также в отделении №6 на улице Маяковского, 8 с 10: 00 до 11: 00.

Также в рамках промомероприятия сотрудники предприятия расскажут клиентам о соблюдении правил адресования почтовых отправлений, посткроссинге, приобретении товаров и почтовой продукции в интернет-магазине РУП «Белпочта», доставке международных регистрируемых отправлений через почтоматы, возможности получения информации об услугах, акциях и новостях белорусской почты по Viber и e-mail.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске акция пройдет с 16:00 до 18:00 в круглом зале Почтамта, а также в отделении №6 на улице Маяковского, 8 с 10:00 до 11:00.
 
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