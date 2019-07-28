Такие же, как все. Просто надо знать особые потребности людей с аутизмом

Источник материала: Аргументы и факты

Семьям, воспитывающим детей с аутизмом, часто приходится сталкиваться с непониманием окружающих. Дело в том, что люди, у которых аутизм, часто отличаются особым поведением, напоминая «капризных» или «невоспитанных» детей.

В ряде стран, где достаточно активно развивается инклюзия, подразумевающая комфортное существование в обществе людей с различными потребностями, это не представляет проблемы. Охраннику в торговом центре, например, в Италии вряд ли придет в голову идея вывести из здания маму, ребенок которой, как он считает, «ведет себя неадекватно». Тем более если мама скажет о диагнозе малыша: ей, наоборот, постараются помочь во всем.

Собеседница «АиФ», минчанка Татьяна ЯКОВЛЕВА, воспитывающая 11-летнего Илюшу, нередко испытывала стресс, когда окружающие не хотели понимать, что к особенному ребенку нужен особенный подход. Каким же было ее удивление, когда она узнала, что бывает и по-другому! Например, в Литве, белоруску искренне удивили профессиональные действия работников вильнюсского аэропорта - то, как они сопровождали клиента, которым, на минуточку, был ребенок с особыми потребностями.

Римские каникулы

Татьяна решила поделиться интересным жизненным опытом, который, возможно, получится взять на вооружение.

- Мы летели в Рим на международную акцию, приуроченную ко Дню аутизма. В ожидании рейса решили прогуляться по городу и так увлеклись, что чуть не опоздали на самолёт, - рассказывает мама Илюши. – В аэропорт мы влетели, когда регистрация уже шла. Самостоятельно взвесили чемодан: перебор! Пришлось разобрать багаж, выложить лишнее, благо место было в ручной клади. Потом побежали сдавать вещи. Встали в очередь. Илюша был спокоен, как слоненок, я его похвалила за это! С Мишей, старшим сыном, стали вспоминать, как год назад еще и представить не могли такое - что сможем просто стоять в очереди и ждать, потому что Илюша всегда очень плохо переносит скопление людей, ожидание и начинает нервничать.

На контроле

Когда настала очередь проходить контроль, к Татьяне с детьми подошел сотрудник таможни и вежливо попросил снять наушники с ребенка. Татьяна, уже готовясь это сделать, обратилась к мужчине: «У мальчика аутизм. Он устал…»

- Я даже не успела продолжить, что нужно быть готовыми к тому, что ребенок это может воспринять по-разному, как сотрудник мило улыбнулся и со словами «Ноу проблем» быстро направился к коллегам, - рассказывает Татьяна Яковлева. – И с этого момента началась история международного сервиса по обслуживанию людей с особыми потребностями здоровья. Используя игровую форму и короткие вопросы, нас с Ильей провели через металлоискатель и спросили, будем ли мы проверять мальчика дальше. Видя нарастающий интерес сына, я сказала: «А давайте попробуем!»

На расстоянии вытянутой руки, четко, выверено и, что было абсолютно непривычно для меня, деликатно сотрудники по очереди провели по Илье снизу вверх какими-то маленькими бумажками, аккуратно, молча, глядя мне и Илье в глаза. Несколько раз прикоснулись к его плечам, спине, голени. Сказали, что мы молодцы, и пожелали приятного полета!

Чудеса продолжаются

Когда Татьяна с детьми прошла в зону ожидания посадки на самолет, она, используя проверенный прием, посадила ребенка на кресло рядом с сотрудницей аэропорта и дала Илье планшет, чтобы чем-то его занять, отвлечь.

- Я чувствовала, что он уже на пределе: еще немного - и сорвется, потому что очереди, большое скопление людей всегда были для него невероятным испытанием, - разъясняет Татьяна. – Я успела только произнести: «Добрый день. У меня сын с аутизмом…», и реакция последовала незамедлительно! В считаные секунды мне выписали посадочный талон и к нему документ о праве на особое положение на борту, попросив передать его борт-проводнику, если понадобится. При этом четко и коротко проинструктировали, как действовать по пути в самолет. В это же время второй сотрудник связался с экипажем и водителем автобуса, который подвозит пассажиров к самолету. Нас вне очереди вывели из огромной очереди людей к автобусу и сразу же отвезли к самолету. Пока прибыли остальные пассажиры вторым автобусом, Илья обегал весь самолет вдоль и поперек: ему никто слова не сказал! Все - с улыбкой и пониманием. Я даже стала себя щипать, казалось, что это сон.

А когда мы прилетели в Рим, Илья, как и год назад, заговорил: сказал на английском и итальянском стюардам «спасибо». Без подсказки и подготовки…

Кстати, выписанную сотрудницей аэропорта бумажку о праве на особое отношение как к ребенку с сенсорной чувствительностью никто и не попросил. Видимо, дали мне ее для успокоения: если растеряюсь или не смогу объяснить, в чем нуждаюсь, то смогу просто передать документ. И удостоверение ребенка-инвалида тоже не понадобилось, только паспорт.

Оказывается, мой сын такой же, как и все окружающие, только немножко нетерпеливее. И никто не заметил, что что-то с ним не так!