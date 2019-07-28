«Гусь делает кусь». Посмотрите, как двух гусей поженили в минском клубе на Октябрьской

Источник материала: KYKY

Помните, мы рассказывали о том, как минские власти запретили жениться двум гусям? Мы предупреждали, что свадьбу все равно проведут. Ее запланировали на 28 июля в клубе Hide на улице Октябрьской. И торжество состоялось! Рассказываем, как все прошло.

А что случилось?

Минчанин Андрей на голубом глазу захотел устроить свадьбу двум гусям. «Жениха» зовут Харвистер (или Харви), он живет с Андреем прямо в квартире, «невесту» – Кришна, она обитает на даче. Хозяин поделился, что, когда пара оказывается вместе, влюбленные хорошо себя чувствуют. А идея организовать церемонию бракосочетания пришла, когда в комментариях пользователи посоветовали узаконить отношения птиц.

Андрей подготовил заявление. Он рассчитывал, что гуси женятся в Лошицком парке. Но городские власти разрушили всю романтику. Чиновники отказали по двум причинам: во-первых, регистрация проводится на основе заявления граждан, а во-вторых, закон не рассматривает союз гусей как семью. Но чиновники проиграли: гуси все же вступили в брак.

Репортаж с места событий

Официальное приглашение на свадьбу опубликовали за три дня до ивента. В группе «ВКонтакте» появилось объяление, в котором подписчиков уверяли, что ради фурора Харвистер научился печатать на клавиатуре. Текст сопроводили подтверждением в формате видео:

Гостям заранее посоветовали , что дарить молодоженам: «Наши брачующиеся любят всякие вкусняшки. Если вы принесете сыр, колбасу или простой овес, то сможете угостить Харви и Кришну. А если нет, мы дадим вам гусиных лакомств, чтобы вы побаловали наших звезд. У нас не зоопарк, гусей кормить можно».

Свадьба прошла с размахом. Гости выстроились вдоль красной дорожки, пока ассистенты раздавали им хлопушки и овсяные хлопья, сообщает animal.by. К клубу подъехал белый лимузин, из которого вышел хозяин Андрей. Гуси к венцу не хотели идти самостоятельно, поэтому им помогали добраться до регистрации. Их усадили на постамент, а сотрудница ЗАГСа увековечила их партнерство. Взгляните на фотоотчет:



