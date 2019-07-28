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«Гусь делает кусь». Посмотрите, как двух гусей поженили в минском клубе на Октябрьской
Источник материала: KYKY>
Помните, мы
А что случилось?
Минчанин Андрей на голубом глазу захотел устроить свадьбу двум гусям. «Жениха» зовут Харвистер (или Харви), он живет с Андреем прямо в квартире, «невесту» – Кришна, она обитает на даче. Хозяин поделился, что, когда пара оказывается вместе, влюбленные хорошо себя чувствуют. А идея организовать церемонию бракосочетания пришла, когда в комментариях пользователи посоветовали узаконить отношения птиц.
Андрей подготовил заявление. Он рассчитывал, что гуси женятся в Лошицком парке. Но городские власти разрушили всю романтику. Чиновники отказали по двум причинам: во-первых, регистрация проводится на основе заявления граждан, а во-вторых, закон не рассматривает союз гусей как семью. Но чиновники проиграли: гуси все же вступили в брак.
Репортаж с места событий
Официальное приглашение на свадьбу опубликовали за три дня до ивента. В группе «ВКонтакте»
Гостям заранее
Свадьба прошла с размахом. Гости выстроились вдоль красной дорожки, пока ассистенты раздавали им хлопушки и овсяные хлопья,
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Помните, мы рассказывали о том, как минские власти запретили жениться двум гусям? Мы предупреждали, что свадьбу все равно проведут. Ее запланировали на 28 июля в...
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