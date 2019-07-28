Печальная история. Почему американский рекордсмен не расстается с синим платочком

Источник материала: Tut.by

22-летний американец Калеб Дрессел стал звездой завершившегося в Южной Корее чемпионата мира по водным видам спорта. Молодой пловец превзошел уникальное, как казалось, достижение соотечественника Майкла Фелпса. Калеб повезет домой 8 золотых медалей, а у Фелпса было семь на одном турнире. Но есть одна деталь, о которой Калеб предпочитает не говорить, но которая сопровождает его во всех стартах и на всех награждениях — синий платочек. О печальной традиции рассказывается в большом материале на «Чемпионате» , приводим краткие выдержки оттуда.



Фото: Reuters

«Она его вторая мама»

Учительница по математике Клэр Маккул поддерживала будущего чемпиона с самых первых дней, когда он пришёл в среднюю школу в Грин Коув Спрингс. Клэр всегда была готова поддержать молодого пловца советом, верила в него. Калеб это невероятно ценил и считал Клэр не просто учительницей математики, а учительницей жизни. Мама Дрессела тоже хорошо общалась с Клэр и даже называла ее второй мамой для сына:

«Да, она действительно ему как вторая мама. Мама, которая всегда поддержит, даст совет. В ней какое-то невероятное количество мудрости».

Когда Калеб впервые вошёл в класс на урок геометрии, Клэр Маккул сразу поняла, что в этом парне есть что-то особенное.

«Он сразу показался мне очень искренним. Не многие старшеклассники готовы смотреть вам в глаза и ничего не бояться. Я сразу увидела, что Калеб не такой, как большинство других его одноклассников».

Если бы не Клэр, он мог не стать великим чемпионом

В какой-то момент у Калеба были серьезные проблемы со здоровьем. Из-за операции он пропустил шесть месяцев и серьезно думал о том, чтобы завершить занятия плаванием. Дрессел обратился за помощью к Клэр. Возможно, если бы не этот разговор, он не стал бы великим чемпионом:

«Я чувствовала огромную ответственность, когда он приходил ко мне и делился самыми сокровенными секретами».

И он решился остаться в плавании, а в знак благодарности написал ее фамилию у себя на лице перед одним из чемпионатов. Когда мама Калеба рассказала об этом учительнице, они обе долго рыдали.

«Я никогда не чувствовала такую поддержку ни от кого. Особенно если учесть, что мы даже не родственники. Я даже не могу описать словами, насколько ценю всё это».



Фото: Reuters

«У меня есть цель и надежда»

У Клэр Маккул обнаружили рак. Многочисленные операции, химиотерапия. Калеб стал проводить с ней еще больше времени и дал ей надежду на лучшее:

«Теперь у меня есть цель и надежда. Теперь я знаю, ради чего жить».

К сожалению, Клэр не смогла победить болезнь. Её не стало в прошлом году. Муж учительницы подарил Калебу один из ее платков на память. Их было всего четыре. Три были отданы дочерям Клэр, один достался Дресселу.



Фото: Reuters

«Этот платок — самая важная вещь в мире для меня»

С тех пор Калеб не расстаётся с платком ни на одном соревновании. Он разговаривает с платком, держит в зубах, привязывает к нему медали на церемониях награждения:

«Если говорить о физических объектах, то этот платок является для меня самой важной вещью в мире».

Дрессел старается избегать этой темы на пресс-конференциях и в различных интервью:

«Я бы не хотел, чтобы мне задавали слишком много вопросом об этом. Это слишком личное. И я не хотел бы никакой публичности по этому поводу. Не хочу показаться грубым, но это очень особенная для меня тема. И я не хочу, чтобы люди меня жалели. Просто хочу, чтобы Клэр стояла со мной на подиуме».