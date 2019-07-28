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Будущий электрический кроссовер Volkswagen впервые замечен на дорогах

29.07.2019 15:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Давно не секрет, что Volkswagen готовит к дебюту целый выводок моделей на электротяге на оригинальной модульной платформе MEB. Первенцем будущего электрического семейства станет хэтчбек ID.3, который немцы покажут грядущей осенью, следом за ним появится и кроссовер.


Ранние прототипы ID. Crozz уже встречались фотошпионам на дорогах, но тогда это были так называемые «мулы» в кузове Tiguan. Сфотографировать прототипы «паркетника» в оригинальном кузове удалось на днях — и, несмотря на маскировочную пленку, по полученным снимкам уже можно составить некоторое представление о внешности будущего электромобиля подразделения ID.


В качестве концепта ID. Crozz был представлен в 2017 году и, как следует из фотографий, серийный вариант кроссовера будет заметно отличаться от выставочного шоу-кара — в первую очередь немного измененными пропорциями с уменьшенным углом наклона заднего стекла и задних стоек. Сдвижные задние двери на серийном образце ID. Crozz (еще не факт, что машина сохранит имя концепта) уступят место традиционным распашным.


По предварительной информации, кроссовер получит пару электродвигателей суммарной отдачей около 300 лошадиных сил, а тяговая батарея позволит проезжать на одной зарядке до 500 км.

Ожидается, что в продажу серийный ID. Crozz поступит во второй половине следующего года.

 
 
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Фотошпионам на дорогах попался прототип будущего электрического кроссовера Volkswagen, который будет выпускаться под суббрендом ID
 
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