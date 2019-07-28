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Будущий электрический кроссовер Volkswagen впервые замечен на дорогах
Источник материала: Tut.by
Давно не секрет, что Volkswagen готовит к дебюту целый выводок моделей на электротяге на оригинальной модульной платформе MEB. Первенцем будущего электрического семейства станет хэтчбек
Ранние прототипы ID. Crozz уже встречались фотошпионам на дорогах, но тогда это были так называемые «мулы» в кузове Tiguan. Сфотографировать прототипы «паркетника» в оригинальном кузове удалось на днях — и, несмотря на маскировочную пленку, по полученным снимкам уже можно составить некоторое представление о внешности будущего электромобиля подразделения ID.
В качестве
По предварительной информации, кроссовер получит пару электродвигателей суммарной отдачей около 300 лошадиных сил, а тяговая батарея позволит проезжать на одной зарядке до 500 км.
Ожидается, что в продажу серийный ID. Crozz поступит во второй половине следующего года.
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Фотошпионам на дорогах попался прототип будущего электрического кроссовера Volkswagen, который будет выпускаться под суббрендом ID
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