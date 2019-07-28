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Очевидцы сообщили в ГАИ о пьяном водителе на Audi. Им оказался работник Пуховичской прокуратуры

29.07.2019 15:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пуховичском районе ГАИ задержала водителя Audi, который предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения. По информации телеграм-канала Nexta, за рулем машины находился сотрудник местной прокуратуры.


О белой Audi в милицию очевидцы сообщили 27 июля. Неравнодушные граждане заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Свидетели вытащили автомобилиста из-за руля и удерживали его до приезда патруля.

При оформлении документов милицией свидетели узнали, что мужчина, которого они задержали, — старший помощник прокурора Пуховичского района.

В прокуратуре Пуховичского района и генпрокуратре не стали  опровергать эту информацию и не взялись прогнозировать, что будет дальше с их сотрудником.

- Мы информированы о произошедшем. Проводится служебная проверка, - сообщили AUTO.TUT.BY в прокуратуре Пуховичского района. Сотрудник прокуратуры продолжает исполнять свои служебные обязанности.


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Управлял авто старший помощник прокурора Пуховичского района.
 
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