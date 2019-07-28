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Сергей Каплунов: «За те годы, что работаю в жилкомхозе, пришлось управлять различными марками автомобилей»

29.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В прошлом году в районе было собрано и направлено на переработку 489 т макулатуры, 41 т стекла. Это соответственно больше на 32 и 65 поцентов, чем в 2017 году. За средства, что были получены за отправленное на переработку сырьё, закуплено два новых мусоровоза на базе автомобиля МАЗ. Одним из них управляет водитель Сергей Каплунов.

Сергей Леонидович — ветеран УКПП «Жилкомхоз». На данном предприятии он работает с 1983 года. За долгие годы трудовой деятельности у него ни разу не было желания изменить однажды выбранному коллективу.

Сергей Каплунов: «За те годы, что работаю в жилкомхозе, пришлось управлять различными марками автомобилей»

▪ Водительский стаж Сергея Каплунова — 38 лет. Фото Сергея Микулича.

Профессию водителя он получил в учебно-производственном комбинате в Ходосах. До призыва на срочную службу успел поработать по специальности в сельхозхимии. И в армии Сергей Леонидович не расставался с автомобилем. К уже имевшимся знаниям, навыкам добавился опыт. После увольнения в запас бывшего солдата охотно приняли в коллектив коммунальщиков.

— За те годы, что работаю в жилкомхозе, пришлось управлять различными марками автомобилей. Последние двадцать лет — на мусоровозах, — рассказывает Сергей Каплунов. — На котором работаю сейчас — третий.

Рабочий день водителя начинается в шесть утра и с перерывом длится до девяти часов вечера. Вместе с грузчиком Виктором Пекарским они собирают мусор с улиц города, с площадок многоквартирных домов. В их маршруте находятся и сельские населённые пунк-ты: Белынец, Красное, Усполье, Заболотье, Долговичи, Копачи и др. За один рейс Сергей Владимирович доставляет на городскую свалку 7,5 т отходов.

Заботясь о чистоте улиц города и сельских населённых пунктов, Сергей Леонидович хочет, чтобы и жители с пониманием относились к его работе. Бывает, что оставляют пакеты с мусором где попало. Людей не волнует, что собаки разрывают их и приходится собирать мусор по всей улице.

Возвращается на базу в УКПП «Жилкомхоз» Сергей Леонидович уже около десяти часов вечера. Пересаживается на личный автомобиль, чтобы быстрее быть дома. А завтра — снова в дорогу по привычному маршруту, не нарушая графика, с присущей ему все эти годы ответственностью и добросовестностью. За трудолюбие, профессионализм Сергей Каплунов не раз поощрялся руководством предприятия. В его копилке достижений награды управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома, Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Сергей МИКУЛИЧ

 
 
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В прошлом году в районе было собрано и направлено на переработку 489 т макулатуры, 41 т стекла. Это соответственно больше на 32 и 65 поцентов, чем в 2017 году. За средства,...
 
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