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В Мушинской школе для учащихся 8-10 классов открыт лагерь труда и отдыха «Юность»
29.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Двери ГУО «Мушинский УПК ДС-СШ» несмотря на летние каникулы, открыты для ребят. С 15 июля на базе школы начал работать лагерь труда и отдыха «Юность», который посещают учащиеся 8-10 классов.
Кроме познавательно-развлекательных мероприятий школьники принимают участие в общественно-полезном труде. Первую неделю они занимались прополкой овощей на пришкольном участке, благоустраивали школьную территорию, занимались ремонтом учебных кабинетов. С началом массовой уборки зерновых ребята будут работать на зерносушильном комплексе ОАО «МушиноАгро».
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Двери ГУО «Мушинский УПК ДС-СШ» несмотря на летние каникулы, открыты для ребят. С 15 июля на базе школы начал работать лагерь труда и отдыха «Юность», который...
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