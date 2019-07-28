В Мушинской школе для учащихся 8-10 классов открыт лагерь труда и отдыха «Юность»

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Двери ГУО «Мушинский УПК ДС-СШ» несмотря на летние каникулы, открыты для ребят. С 15 июля на базе школы начал работать лагерь труда и отдыха «Юность», который посещают учащиеся 8-10 классов.

Кроме познавательно-развлекательных мероприятий школьники принимают участие в общественно-полезном труде. Первую неделю они занимались прополкой овощей на пришкольном участке, благоустраивали школьную территорию, занимались ремонтом учебных кабинетов. С началом массовой уборки зерновых ребята будут работать на зерносушильном комплексе ОАО «МушиноАгро».