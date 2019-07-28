ЕБРР профинансирует расширение SARIA Group в Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представит кредит в размере 17 млн евро для расширения SARIA Group в Беларуси, сообщила пресс-служба банка в понедельник.

"Предоставляемый ЕБРР кредит в 17 млн евро сроком на 6 лет будет способствовать расширению ПТУП "САРИЯ" и специализации его производственных мощностей в Брестской области", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в результате предприятие сможет получить более высокую добавленную стоимость в сфере переработки отходов животного происхождения.

Кроме того, инвестиции будут направлены на удовлетворение потребностей национального дочернего предприятия "САРИЯ" в оборотном капитале и расширение его водоочистных сооружений.

"Данная инвестиция окажет поддержку ПТУП "САРИЯ" в достижении соответствия большей части его продукции стандартам ЕС к 2021 году, что будет стимулировать её экспорт на единый рынок ЕС", - добавили в ЕБРР.

ПТУП "САРИЯ" входит в состав группы компаний "САРИЯ" (SARIA Group), которая является ведущим международным производителем продукции для кормления животных, для применения в аквакультуре, фармацевтической и других отраслях промышленности, а также в сельскохозяйственном секторе. "САРИЯ" также производит возобновляемую энергию, такую как биодизель и биогаз, и оказывает услуги сельскохозяйственному сектору и пищевой промышленности. Штат данной группы компаний насчитывает 11 тыс. человек, работающих на более чем на 200 объектах в 23 странах.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР проинвестировал почти 2,46 млрд. евро в 114 проектов в различных отраслях экономики страны.