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Минск подчеркивает важность отмены европейских санкций и расширения сотрудничества с ЕС

29.07.2019 14:10 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявляет о необходимости и важности полной отмены санкций Евросоюза в отношении Беларуси.

"Министром была подчеркнута важность полной отмены Евросоюзом остающихся санкций в отношении нашей страны, скорейшего завершения процесса согласования "Приоритетов партнерства" и запуска переговоров по новому базовому соглашению между Беларусью и Евросоюзом", - сказано в сообщении МИД Беларуси по итогам состоявшейся в понедельник встречи Макея с главой представительства ЕС в Минске Андреа Викторин по случаю завершения ее дипломатической миссии.

В сообщении МИД отмечается, что  "со своей стороны Беларусь настроена на совместную дальнейшую работу с ЕС по расширению политического диалога и взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, формированию полноценной двусторонней договорно-правовой базы, наполнению повестки дня инициативы "Восточное партнерство" конкретным и полезным для граждан по обе стороны границы содержанием".

Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул весомый личный вклад Викторин в процесс поступательной нормализации белорусско-европейских отношений. "За период пребывания Викторин в должности посла ЕС в Беларуси существенно активизировался политический диалог с исполнительными структурами Европейского союза, приобрели регулярный характер заседания Координационной группы Беларусь – ЕС и отраслевых диалогов, расширилось инвестиционное взаимодействие, увеличились объемы технической помощи Евросоюза для Беларуси", - отмечается в сообщении. Кроме того, стороны вплотную приблизились к подписанию соглашений об упрощении визовых процедур и реадмиссии.

В МИД также отмечают, что товарооборот между Беларусью и Европейским союзом в 2015 – 2018 годах увеличился на 20% до $17,3 млрд, в том числе экспорт Беларуси вырос на 18,6%  до $10,2 млрд.

Как сообщалось, в конце февраля Евросоюз вновь продлил на год оставшиеся санкции в отношении Беларуси – действующий с 2011 года запрет на поставку оружия в страну и сохраняющийся с 2004 года запрет на въезд в ЕС в отношении четверых белорусов, которых Брюссель подозревает в причастности к похищению двух оппозиционеров, предпринимателя и журналиста в 1999-2000 годах.

В 2016 году ЕС снял почти все санкции в отношении Беларуси, в том числе персональные санкции в отношении 170 официальных лиц и четырех компаний. Между тем, оружейное эмбарго и санкции в отношении четверых белорусов были сохранены.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявляет о необходимости и важности полной отмены санкций Евросоюза в отношении Беларуси.
 
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