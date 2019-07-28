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От крылатых нет спасения. Лас-Вегас заполонили кузнечики

29.07.2019 14:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Американский Лас-Вегас заполонили кузнечики. Днем насекомые прячутся, однако в ночное время от крылатых вредителей нет спасения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

От крылатых нет спасения. Лас-Вегас заполонили кузнечики

Привлеченные светом фонарей, они облепляют тротуары и вывески кафе. В воздухе роятся целые полчища насекомых.   

От крылатых нет спасения. Лас-Вегас заполонили кузнечики

По мнению специалистов, появление кузнечиков в городе – результат погодных изменений. Насекомые пробудут в этом регионе еще несколько недель, а потом мигрируют на север.   

От крылатых нет спасения. Лас-Вегас заполонили кузнечики

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Новости США. Американский Лас-Вегас заполонили кузнечики. Днем насекомые прячутся, однако в ночное время от крылатых вредителей нет спасения, сообщили в программе...
 
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