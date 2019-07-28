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В Бразилии из аэропорта похитили 700 кг золота

29.07.2019 14:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. В Бразилии задержали четверых подозреваемых в крупной краже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии из аэропорта похитили 700 кг золота

Злоумышленники похитили из аэропорта в Сан-Паулу более 700 килограммов золота. Инцидент произошел на минувшей неделе. Несколько человек прибыли в воздушную гавань на замаскированных под полицейские автомобилях.   

В Бразилии из аэропорта похитили 700 кг золота

На них была форма сотрудников правопорядка, при себе имелось оружие.   

В Бразилии из аэропорта похитили 700 кг золота

После проникновения в грузовой терминал грабители обчистили инкассаторский фургон и скрылись. Стоимость похищенного золота оценивается примерно в 30 миллионов долларов США. Полицейские пытаются установить, где подозреваемые спрятали золото.   

В Бразилии из аэропорта похитили 700 кг золота

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Ссылка на источник 24
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Новости Бразилии. В Бразилии задержали четверых подозреваемых в крупной краже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленники похитили из...
 
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