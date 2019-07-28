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В Нигерии в результате атаки исламистов погибли 65 человек

29.07.2019 14:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Нигерии. Жертвами вооруженного нападения на северо-востоке Нигерии стали 65 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Нигерии в результате атаки исламистов погибли 65 человек

Еще 10 – получили ранения. Большинство из них госпитализированы. По словам местных жителей и силовиков, исламисты атаковали людей на мотоциклах и фургонах.   

В Нигерии в результате атаки исламистов погибли 65 человек

20 человек были убиты в ходе нападения, остальные – при попытке догнать злоумышленников. В атаке подозревается группировка «Боко Харам».     

В Нигерии в результате атаки исламистов погибли 65 человек

В Нигерии в результате атаки исламистов погибли 65 человек

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Новости Нигерии. Жертвами вооруженного нападения на северо-востоке Нигерии стали 65 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    Еще 10 – получили...
 
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