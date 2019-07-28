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В Шкловском районе 7-летний мальчик выбежал на дорогу перед машиной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 июля примерно в одиннадцать утра в Шкловском районе ВАЗ сбил ребёнка.
Как
Пострадавший получил множественные травмы и был госпитализирован.
По факту аварии ведётся проверка.
Чуть больше недели назад в Мозыре Volkswagen наехал на 5-летнюю девочку.
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Новости Беларуси. 27 июля примерно в одиннадцать утра в Шкловском районе ВАЗ сбил ребёнка. Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 38-летний житель Могилёва...
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