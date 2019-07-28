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В Шкловском районе 7-летний мальчик выбежал на дорогу перед машиной

29.07.2019 14:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 июля примерно в одиннадцать утра в Шкловском районе ВАЗ сбил ребёнка.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 38-летний житель Могилёва ехал на «жигулях» по трассе Р76. На 67 км дороги неподалёку от деревни Барсуки перед машиной на проезжую часть выбежал 7-летний мальчик.

В Шкловском районе 7-летний мальчик выбежал на дорогу перед машиной
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

Пострадавший получил множественные травмы и был госпитализирован.

По факту аварии ведётся проверка.

Чуть больше недели назад в Мозыре Volkswagen наехал на 5-летнюю девочку.

Ребёнок выбежал на дорогу – подробнее здесь.

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Новости Беларуси. 27 июля примерно в одиннадцать утра в Шкловском районе ВАЗ сбил ребёнка. Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 38-летний житель Могилёва...
 
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