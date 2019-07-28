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Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 июля новых руководителей Президент согласовал сразу в нескольких райисполкомах. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Беларуси в ближайшее время предстоит провести две политические кампании (
Пост был вакантен с того момента, как экс-председатель облисполкома стал вице-премьером. Теперь на этой должности Геннадий Соловей, до этого он был первым заместителем председателя облисполкома.
Помощником Президента – инспектором по Витебской области – назначен Анатолий Линевич. Кроме того, новых руководителей получили Белорусский металлургический завод, Белорусская универсальная товарная биржа. Кадровые обновления произошли также в некоторых министерствах и БЖД.
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Новости Беларуси. 29 июля новых руководителей Президент согласовал сразу в нескольких райисполкомах. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Беларуси в...
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