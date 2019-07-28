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Что будет, если помахать фанатам «Реала» футболкой Месси

29.07.2019 15:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время матча Международного кубка чемпионов «Реал» — «Атлетико», который «сливочные» проиграли 3:7, произошла конфликтная ситуация.

На трибуне с болельщиками «Реала» внезапно появился фанат «Барселоны» — принципиального соперника мадридского клуба. Он начал подниматься по ступенькам, размахивая при этом футболкой Лионеля Месси.


Реакция была вполне ожидаемой — в фаната полетели бутылки с водой и пакеты с поп-корном, а несколько болельщиков даже попытались его ударить. Закончилось всё тем, что майку вырвали из рук провокатора и убежали с ней на другой конец сектора.
 
 
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Во время матча Международного кубка чемпионов «Реал» - «Атлетико» произошла конфликтная ситуация.
 
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