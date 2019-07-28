Страшно жить! На стройке БелАЭС новое ЧП - информацию засекретили. После запуска бежать из страны?

сообщает Телеграм-канал Nexta, ссылаясь на свои источники, 27 июля там упала автовышка, в люльке которой находились двое рабочих. Они получили травмы. Пострадавшие рабочие госпитализированы. У одного - перелом запястья, у другого - переломы конечностей. КакТелеграм-канал Nexta, ссылаясь на свои источники, 27 июля там упала автовышка, в люльке которой находились двое рабочих. Они получили травмы. Пострадавшие рабочие госпитализированы. У одного - перелом запястья, у другого - переломы конечностей.





По словам очевидцев, всё это произошло "прямо на глазах у министерской комиссии, приехавшей проверять объект". Однако ни в документах по охране труда Минстроя, ни в сводках Минэнерго, курирующих строительство, об этом ЧП не упоминается.





Не прошло оно и по сводкам Следственного комитета, хотя точно известно, что его сотрудники там работали. Секретность и нежелание "нагнетать обстановку среди населения"?









Все это очень напоминает Чернобыльскую катастрофу и 1986 год, когда граждане маршировали на майских демонстрациях под раскаленным радиационным солнцем. Им тоже ничего не сообщали, дабы не "омрачать праздник" и не "накалять обстановку".

