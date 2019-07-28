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Страшно жить! На стройке БелАЭС новое ЧП - информацию засекретили. После запуска бежать из страны?

29.07.2019 14:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На строительстве БелАЭС случилось новое ЧП - пострадали рабочие. Но официально об этом ничего не сообщается. И если у нас секретят такие мелочи, то чего ожидать в случае, если уже на работающей станции произойдет что-то серьезное?

Страшно жить! На стройке БелАЭС новое ЧП - информацию засекретили. После запуска бежать из страны?
на строительстве БелАЭС, архивное фото
Как сообщает Телеграм-канал Nexta, ссылаясь на свои источники, 27 июля там упала автовышка, в люльке которой находились двое рабочих. Они получили травмы. Пострадавшие рабочие госпитализированы. У одного - перелом запястья, у другого - переломы конечностей.

По словам очевидцев, всё это произошло "прямо на глазах у министерской комиссии, приехавшей проверять объект". Однако ни в документах по охране труда Минстроя, ни в сводках Минэнерго, курирующих строительство, об этом ЧП не упоминается. 

Не прошло оно и по сводкам Следственного комитета, хотя точно известно, что его сотрудники там работали. Секретность и нежелание "нагнетать обстановку среди населения"? 


Все это очень напоминает Чернобыльскую катастрофу и 1986 год, когда граждане маршировали на майских демонстрациях под раскаленным радиационным солнцем. Им тоже ничего не сообщали, дабы не "омрачать праздник" и не "накалять обстановку".
 
 
Ссылка на источник 24
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На строительстве БелАЭС случилось новое ЧП - пострадали рабочие. Но официально об этом ничего не сообщается. И если у нас секретят такие мелочи, то чего ожидать в...
 
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