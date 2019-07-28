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Почему засекречен рейтинг Лукашенко?

29.07.2019 14:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рейтинг Лукашенко в России - "за 60%", - об этом в конце минувшей недели заявил сам Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Политолог Сергей Николюк объяснил "Белорусскому партизану", почему же тогда в Беларуси его рейтинг засекречен.

Почему засекречен рейтинг Лукашенко?

- Я бы не искал в каждом слове Лукашенко глубокий подтекст. Когда он начинает говорить, то часто попадает в ситуацию, характеризуемую известной фразой: Остапа понесло. Лукашенко по большому счету не может себя контролировать, потому что внутри страны ему не перед кем себя контролировать.


Обратите внимание: недавно прошел государственный праздник 3 июля. Понятно, что он выступает на официальном мероприятии, понятно, что ему пишут речь; но, как я понимаю, его понесло и он начал рассказывать про бедного министра Равкова, про каких-то подписывающихся в интернете – наболело у человека. 


По той же причине в свое время он заявил, что не все было плохо при Гитлере - никто его за язык не тянул. А с другой стороны, таков уровень его понимания: перед ним немецкие журналисты, почему бы и не сказать им что-то приятное? Так он понимал это «приятное».


И в конце концов, о чем бы Лукашенко ни говорил, он говорит о себе любимом. В свое время Лукашенко был в России достаточно популярным, и сейчас популярен в Украине: такие авторитарные лидеры в государствах славянского треугольника пользуются популярностью. 


Оппозиция не любит признавать, что Беларусь вместе с Россией и Украиной – часть одной цивилизации; базовые культурные ценности общие, потому везде и построили авторитарные режимы. Украина пытается вырваться из этого круга, но там возник специфический авторитарный режим, неконсолидированный. 


В России он консолидирован за счет трубы (страна огромная, но труба одна: кто владеет трубой, тот владеет страной). Беларусь – небольшая страна, которая живет с российских дотаций; все 25 лет дотации обеспечивал Лукашенко, поэтому и сконцентрировал у себя всю власть. 


Сейчас, правда, и у него не получается получить очередную порцию дотаций; чем все кончится – не известно, но не будем говорить, что он ничего не добьется.


Дело в том, что ни у Лукашенко, ни у Путина никакой стратегии нет и быть не может по определению, они живут по принципу «день простоять да ночь продержаться». А вся их стратегия сводится к удержанию личной власти. Что подтверждают местные выборы в Москве. 



А ведь имитационные выборы в России играли высокую имитационную роль: мы великая демократическая страна, где есть выборы; а теперь выяснилось, что выборы для правящей верхушки представляют угрозу.


А в Беларуси разве нет? Страну ждет затяжная «политическая вакханалия» на два года. Выборы 1994 года были важными для страны, три референдума – важными. Но чем важны для Беларуси президентские выборы 2015 года? Ничем. 


Поэтому я люблю повторять мысль российского политолога Екатерины Шульман, что надо отличать события от новостей: новости – то, что привлекает внимание, а события – то, что имеет последствия.


- Но коль скоро Лукашенко в России имеет такой высокий рейтинг, так почему в Беларуси его рейтинг засекречен?


- Мы ведь живем в двух реальностях, то, что российский социолог Симон Кордонский называет "реальностью на самом деле". Под реальностью Кордонский понимает то, что написано в законах и что объявляется публично. 


В Конституции Беларуси первые пункты просто замечательные: демократическая страна, которая обеспечивается разнообразием взглядов – просто хочется жить в этой стране! Это реальность. 


А вот как устроена жизнь на самом деле – большой вопрос. Проблема в том, что официальные научные структуры ее почти совсем не изучают: мы не знаем, как она устроена.


Но в правиле есть исключения: Институт социологии безусловно профессионально проводит опросы, но большинство своих результатов не может опубликовать, потому что он изучает, как Беларусь устроена на самом деле. 


А если эти данные перенести в публичность, они могут разрушить эту реальность. Поэтому их секретят. Именно поэтому был НИСЭПИ – нет НИСЭПИ. 


Власть нуждается в информации о реальном устройстве Беларуси, поэтому 20 лет НИСЭПИ терпели, пока в конце концов институт все-таки не прихлопнули.



Справка БП. Согласно итогам очередного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в качестве "зарубежных" лидеров показатели доверия россиян к Лукашенко составили 69%. Именно этот "рейтинг" имел ввиду Лукашенко, общаясь с с министром иностранных дел Латвии. 


Кстати, у Путина в Беларуси сопоставимая популярность – 65,7%.


Однако к данным ВЦИОМ в последнее время следует относиться скептически. Например, согдасно последним данным, отдельный прямой вопрос о доверии Путину получил в России 73% утвердительных ответов, и эта цифра чаще всего звучит в российских СМИ как «рейтинг Путина».


Но такой пункт в опросе ВЦИОМ возник совсем недавно. Причиной тому послужило снижение уровня доверия Путину в традиционной методике опроса, когда сравнение производилось в форме сопоставления с другими российскими политиками. 


В этом случае показатель Владимира Путина на данный момент составляет 31%.


При такой же методике опроса в Беларуси показатели Лукашенко составляют от 23% до 29,5%, в зависимости от «степени оппозиционности» социологов.
 
Теги: Новости
 
 
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Рейтинг Лукашенко в России - "за 60%", - об этом в конце минувшей недели заявил сам Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом....
 
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