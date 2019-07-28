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Ученые назвали вероятную причину появления и исчезновения пятен на Солнце

29.07.2019 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Астрономы Национального центра атмосферных исследований и других научных организаций США определили вероятную причину появления и исчезновения солнечных пятен, проанализировав данные, полученные в течение 140 лет наблюдений. До этого механизм, участвующий в формировании 11-летней солнечной активности, оставался до конца не изученным. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Science Alert.


Примерно так выглядит Солнце на самом деле. Фото: NASA

Исследователи проследили за появлением ярких ультрафиолетовых вспышек в солнечной короне, которые возникают в периоды относительного спокойствия. Солнечные пятна образуются во время повышения солнечной активности в течение цикла продолжительностью 11 лет. Изначально они появляются на широте 35 градусов в обоих полушариях светила, затем начинают перемещаться к экватору и исчезают.

Корональные вспышки также перемещаются от более высоких широт к экватору, но делают это медленнее пятен. В определенных районах местоположение вспышек перекрывается с пятнами. Исследователи считают, что эти ультрафиолетовые точки отмечают собой движение тороидального магнитного поля, которое тоже постепенно мигрирует к экватору. Когда магнитные токи поднимаются к поверности Солнца, появляются пятна, которые при перемещении оставляют позади себя плазму.

Когда одна волна магнитного поля на экваторе натыкается на другую, следовавшую в противоположном направлении, плазма высвобождается, удаляясь от экватора в сторону полюсов со скоростью 300 метров в секунду. Волна плазмы вскоре встречает новую волну тороидального магнитного поля, и цикл повторяется.

 
 
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До недавних пор механизм, участвующий в формировании 11-летней солнечной активности, оставался до конца не изученным.
 
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