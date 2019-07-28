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Возле Добруша бесправник на байке вез девушку за спиртным и попал в ДТП. Пассажирка в реанимации

29.07.2019 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла 28 июля, около 4.00, в Добрушском районе, сообщает ГАИ Гомельской области.


Возле деревни Рассвет 37-летний водитель с пассажиркой ехали на Kawasaki на АЗС возле Добруша — купить спиртное. Мотоциклист неправильно выбрал скорость движения, из-за чего на закруглении дороги не справился с управлением и врезался в опору дорожного знака, затем байк съехал в кювет и опрокинулся.

23-летняя пассажирка мотоцикла получила травмы и была госпитализирована в реанимацию.

ГАИ выяснила, что водитель в 2017 году был лишен права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом виде, привлекался 79 раз к административной ответственности за нарушения ПДД. За последний год он дважды задерживался сотрудниками ГАИ без прав.

ГАИ напоминает, что в соответствии с ч.1 ст. 18.19 КоАП Беларуси, граждане, управляющие транспортным средством, не имея права, а также те, кто передал управление бесправнику, будут привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа от 5 до 20 базовых величин. В случае повторности этого нарушения в течение года штраф составит от 20 до 50 базовых величин, может быть применен административный арест.

 
 
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ГАИ выяснила, что водитель в 2017 году был лишен права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом виде
 
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