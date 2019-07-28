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Возле Добруша бесправник на байке вез девушку за спиртным и попал в ДТП. Пассажирка в реанимации
Источник материала: Tut.by
Авария произошла 28 июля, около 4.00, в Добрушском районе,
Возле деревни Рассвет 37-летний водитель с пассажиркой ехали на Kawasaki на АЗС возле Добруша — купить спиртное. Мотоциклист неправильно выбрал скорость движения, из-за чего на закруглении дороги не справился с управлением и врезался в опору дорожного знака, затем байк съехал в кювет и опрокинулся.
23-летняя пассажирка мотоцикла получила травмы и была госпитализирована в реанимацию.
ГАИ выяснила, что водитель в 2017 году был лишен права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом виде, привлекался 79 раз к административной ответственности за нарушения ПДД. За последний год он дважды задерживался сотрудниками ГАИ без прав.
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ГАИ выяснила, что водитель в 2017 году был лишен права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом виде
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