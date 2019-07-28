|
Помнят традиции: в Минске в День ВМФ чествуют военных моряков
29.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске сегодня празднуют День ВМФ. У центрального входа в музей истории Великой Отечественной войны моряки вспоминают, как и где служили, передает «МИР 24».
«Наш папа служил три года, поэтому для семьи это испытание, очень важно. Мы ценим традиции, придерживаемся их, и каждый год стараемся этот праздник отметить»
«Самое главное – поддержка семьи. Подрастает поколение, и кто-то уже знает, что будет моряком».
«Это встреча с нашими боевыми друзьями, это праздник и зарядка на весь год. Это важно теперь, когда мы все в уже достаточно взрослом возрасте».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздник начался с минуты молчания. У центрального входа в музей истории Великой Отечественной – офицеры и старшины, мичманы и матросы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)