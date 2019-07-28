Помнят традиции: в Минске в День ВМФ чествуют военных моряков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске сегодня празднуют День ВМФ. У центрального входа в музей истории Великой Отечественной войны моряки вспоминают, как и где служили, передает «МИР 24».

Праздник начался с минуты молчания. На площади собрались офицеры и старшины, мичманы и матросы. Эти люди когда-то служили в Тихоокеанском, Северном, Балтийском, Черноморском и Каспийском флотах. Хоть своего флота в Беларуси нет, зато традиции помнят и передают поколению младше.

«Наш папа служил три года, поэтому для семьи это испытание, очень важно. Мы ценим традиции, придерживаемся их, и каждый год стараемся этот праздник отметить»

«Самое главное – поддержка семьи. Подрастает поколение, и кто-то уже знает, что будет моряком».

«Это встреча с нашими боевыми друзьями, это праздник и зарядка на весь год. Это важно теперь, когда мы все в уже достаточно взрослом возрасте».