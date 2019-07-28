В Витебске 28-летняя квартирантка украла у хозяина военные награды

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, в Витебске 28-летняя девушка подозревается в краже. В частности, по данным Следственного комитета, с мая по июнь 2019 года фигурантка жила на съемной квартире.

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В этот период она похитила награды времен СССР, которые принадлежали дедушке владельца квартиры – медали «За отвагу», «За боевые заслуги», Орден Отечественной войны I степени. Девушка отдала их знакомым и разрешила продать.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.205 УК Республики Беларусь («Кража»). Выясняются все обстоятельства инцидента. Сообщается, что ранее фигурантка судима не была. Расследование продолжается.