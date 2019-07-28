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В Витебске 28-летняя квартирантка украла у хозяина военные награды

29.07.2019 16:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Витебске 28-летняя квартирантка украла у хозяина военные награды
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Как стало известно, в Витебске 28-летняя девушка подозревается в краже. В частности, по данным Следственного комитета, с мая по июнь 2019 года фигурантка жила на съемной квартире.

В Витебске 28-летняя квартирантка украла у хозяина военные награды В Гомеле похитили из магазина инкассаторскую сумку с деньгами

В этот период она похитила награды времен СССР, которые принадлежали дедушке владельца квартиры – медали «За отвагу», «За боевые заслуги», Орден Отечественной войны I степени. Девушка отдала их знакомым и разрешила продать.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.205 УК Республики Беларусь («Кража»). Выясняются все обстоятельства инцидента. Сообщается, что ранее фигурантка судима не была. Расследование продолжается.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье УК «Кража».
 
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