В регионе стало меньше тяжких преступлений и фактов мошенничества

Источник материала: Вороновская газета





В прокуратуре области подвели итоги работы за первое полугодие

Сложившаяся на территории области криминогенная ситуация свидетельствует в целом о позитивных тенденциях. Об этом на заседании коллегии прокуратуры заявил прокурор области Виктор Корзун.

Анализируя состояние законности и правопорядка, Виктор Корзун отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 5,7%. Меньше совершено преступлений по линии уголовного розыска, в том числе тяжких и особо тяжких, преступных посягательств, совершенных несовершеннолетними, ранее судимыми лицами, группой лиц, в состоянии алкогольного опьянения, в сельской местности и в общественных местах. Благодаря принятым мерам снижено число уголовно наказуемых хулиганств и мошенничеств. Вдвое меньше совершено преступлений, связанных с посягательством на половую неприкосновенность несовершеннолетних.





Вместе с тем, как отмечалось на коллегии, впервые за длительное время выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье граждан, почти в два раза – совершенных убийств. Подобные преступления в первом полугодии текущего года были зарегистрированы на территории двенадцати районов, чаще всего – в Лидском, Ленинском и Октябрьском города Гродно . Не утешительна и статистика по фактам умышленного причинения тяжких телесных повреждений: значительный рост в Гродно, Новогрудском и Слонимском районах.

При снижении общего количества погибших детей в результате воздействия внешних факторов, по-прежнему остро стоят вопросы профилактики суицидального поведения несовершеннолетних. В прокуратуре области отметили: требует активизации надзор за исполнением законодательства об организации деятельности студенческих отрядов.

На коллегии также была отмечена стабильная и эффективная работа прокуроров в сфере надзора за исполнением законодательства и законностью правовых актов. Положительной оценки заслужили результаты деятельности по противодействию коррупции. Улучшились результаты надзорной работы в этой сфере, выросло число выявленных прокурорами преступных фактов коррупции. Повысилась эффективность оперативной работы поднадзорных органов по выявлению коррупционных преступлений.





– Несмотря на принимаемые меры в области увеличивается количество погибших в результате несчастных случаев на производстве. Такие факты имели место в Гродно, Сморгонском, Берестовицком, Вороновском и Гродненском районах, – отметил прокурор области Виктор Корзун. – Не соответствует предъявляемым требованиям работа, проводимая по пресечению пьянства на рабочих местах, особенно на предприятиях сельскохозяйственной отрасли. На низком уровне по-прежнему находится трудовая дисциплина. Прокурорам следует более принципиально реагировать на любые нарушения закона в период уборочной кампании.

По итогам заседания коллегии определены задачи и конкретные мероприятия на предстоящий период.

Ирина АНИКЕВИЧ https://grodnonews.by/