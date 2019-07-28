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Военные, ученые и сотрудники контролирующих ведомств. Представители Гродненской области удостоены госнаград

29.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Военные, ученые и сотрудники контролирующих ведомств. Представители Гродненской области удостоены госнаград

Соответствующий указ подписал Глава государства.

Всего более 80 представителей различных сфер деятельности удостоены орденов и медалей за многолетний плодотворный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, исключительную отвагу и мужество, проявленные в борьбе с преступностью, во время пожаров, при спасении людей на воде и ликвидации чрезвычайных ситуаций, значительный личный вклад в обеспечение конституционной законности и усовершенствование правовой системы, предупреждение и пресечение экономических правонарушений, защиту интересов государства на международной арене, развитие химической промышленности, заслуги в отраслях строительства, торговли, связи, науки, образования, культуры, искусства и спорта, говорится на официальном портале Президента Беларуси.

Среди награжденных представители различных сфер Гродненского региона.

Орденом «За службу Родине» ІІІ степени награжден Руслан Косыгин, первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования.

Медалью «За спасенную жизнь» награжден Борис Пивень, учащийся УО «Новогрудский государственный аграрный колледж».

Медалью «За оценку в охране общественного порядка» награждена Витана Гайдаш, главный инспектор отдела таможенных операций и контроля №3 таможенного поста «Брузги» Гродненской региональной таможни

Медалью «За трудовые заслуги» награждены:

Валентина Богдан, заместитель начальника управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов Комитета госконтроля Гродненской области:

Наталья Жур, начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства Комитета госконтроля Гродненской области;

Виктор Матвеев, директор Гродненского филиала РУП «Белтелеком»;

Александр Садовничий, первый заместитель председателя Комитета госконтроля Гродненской области.

Медалью Франциска Скорины награжден Владимир Егорычев, члена ОО «Союз писателей Беларуси», доцент кафедры истории Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».

https://grodnonews.by/

 
 
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Соответствующий указ подписал Глава государства. Всего более 80 представителей различных сфер деятельности удостоены орденов и медалей за многолетний...
 
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