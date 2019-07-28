Власти определились с местом строительства скейтпарка в Слуцке

Источник материала: Слуцк Город





В Слуцке хотят создать скейтпарк «Extrim-Time» с рампами, перилами для скольжения, ступеньками, трамплинами и другими элементами.

По словам координатора проекта, директора ГУК «Слуцкий городской Дворец молодежи» Татьяны Токаловой, пока точно не известно, сколько элементов в нем будет, планируется еще провести опрос среди молодежи в социальных сетях. Место для спортивной площадки присмотрели на зеленой зоне около Дворца молодежи («ДК сахарного»), пишет МЛЫН.BY.

— Планируем не просто скейтпарк, постепенно хотелось бы создать площадку для проведения различных фестивалей молодежных субкультур. Ее очень не хватает городу. Такой объект способствовал бы объединению талантливой молодежи, продвижению здорового образа жизни, — отметила Татьяна Токалова.

Ориентировочная стоимость скейтпарка — около 27 тысяч долларов, из них спонсорских требуется порядка 25 тысяч.