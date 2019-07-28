ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти определились с местом строительства скейтпарка в Слуцке

29.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Власти определились с местом строительства скейтпарка в Слуцке

В Слуцке хотят создать скейтпарк «Extrim-Time» с рампами, перилами для скольжения, ступеньками, трамплинами и другими элементами.

По словам координатора проекта, директора ГУК «Слуцкий городской Дворец молодежи» Татьяны Токаловой, пока точно не известно, сколько элементов в нем будет, планируется еще провести опрос среди молодежи в социальных сетях. Место для спортивной площадки присмотрели на зеленой зоне около Дворца молодежи («ДК сахарного»), пишет МЛЫН.BY.

— Планируем не просто скейтпарк, постепенно хотелось бы создать площадку для проведения различных фестивалей молодежных субкультур. Ее очень не хватает городу. Такой объект способствовал бы объединению талантливой молодежи, продвижению здорового образа жизни, — отметила Татьяна Токалова.

Ориентировочная стоимость скейтпарка — около 27 тысяч долларов, из них спонсорских требуется порядка 25 тысяч.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам координатора проекта, директора ГУК «Слуцкий городской Дворец молодежи» Татьяны Токаловой, пока точно не известно, сколько элементов в нем будет,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помнят традиции: в Минске в День ВМФ чествуют военных моряков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика